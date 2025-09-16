Επανήλθαν οι ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πριν στεγνώσει το μελάνι των εξαγγελιών στη ΔΕΘ και λίγες ημέρες πριν την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ επανήλθαν οι γαλάζιες ομαδικές ερωτήσεις. Η νέα παρέμβαση στοχεύει ευθέως την υπουργό Εργασίας.
Αν και η διατύπωση είναι προσεχτική, οι οκτώ βουλευτές της ΝΔ με ερώτησή τους ζητούν την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ, τονίζοντας ότι «δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι», καθώς κι ότι «αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας». Κάποιοι εκ των βουλευτών που υπογράφουν την ερώτηση, έχουν «ξαναχτυπήσει» στο παρελθόν, καθώς έχουν συνυπογράψει ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις.
Οι κ.κ. Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Θανάσης Καββαδάς, Γιώργος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευρυπίδης Στυλιανίδης ζητούν απαντήσεις από τη Νίκη Κεραμέως στα ακόλουθα ερωτήματα:
Διαβάστε επίσης:
Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ
Aντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή Σεμερτζίδου
Πολιτική αλλαγή ζητούν 7 στους 10 Έλληνες – Πρώτοι σε δυσπιστία για τους πολιτικούς και το σύστημα ανάμεσα σε 25 χώρες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.