ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

16.09.2025 18:10

Επανήλθαν οι ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις

vouleytes nd 55-new

Πριν στεγνώσει το μελάνι των εξαγγελιών στη ΔΕΘ και λίγες ημέρες πριν την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ επανήλθαν οι γαλάζιες ομαδικές ερωτήσεις. Η νέα παρέμβαση στοχεύει ευθέως την υπουργό Εργασίας.

Αν και η διατύπωση είναι προσεχτική, οι οκτώ βουλευτές της ΝΔ με ερώτησή τους ζητούν την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ, τονίζοντας ότι «δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι», καθώς κι ότι «αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας». Κάποιοι εκ των βουλευτών που υπογράφουν την ερώτηση, έχουν «ξαναχτυπήσει» στο παρελθόν, καθώς έχουν συνυπογράψει ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις.

Οι κ.κ. Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Θανάσης Καββαδάς, Γιώργος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευρυπίδης Στυλιανίδης ζητούν απαντήσεις από τη Νίκη Κεραμέως στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Πόσοι είναι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του πρώην ΟΓΑ για θανάτους που επήλθαν πριν από την 13/5/2016;
  • Ποιο θα ήταν το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος αν αυτές οι περιπτώσεις ενταχθούν στις διατάξεις ν.4387/2016;»
  • Προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας.

Αναλυτικά η ερώτηση των 8 βουλευτών της ΝΔ

ErotisiΛήψη

