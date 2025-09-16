search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 16:58

Πολιτική αλλαγή ζητούν 7 στους 10 Έλληνες – Πρώτοι σε δυσπιστία για τους πολιτικούς και το σύστημα ανάμεσα σε 25 χώρες

16.09.2025 16:58
polites-new

Ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό επιθυμούν επτά στους δέκα Έλληνες, τη στιγμή που η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη λίστα με τις χώρες που η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών είναι δυσαρεστημένοι με το πολιτικό τους σύστημα.

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα του Pew Research Center που διεξήχθη σε 25 χώρες, με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις 20 από αυτές να δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται είτε σημαντικές αλλαγές, είτε πλήρη μεταρρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας για το πολιτικό σύστημα, πέρα από την Ελλάδα, είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κένυα, η Νιγηρία, η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ.

Τι ισχύει με τη χώρα μας

Το 68% των Ελλήνων επιθυμεί πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι δυνατή μια αποτελεσματική αλλαγή. Παράλληλα, μόλις το 17% δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται μικρές αλλαγές ή καθόλου αλλαγές.

Άτομα που επιθυμούν αλλαγή αλλά δεν έχουν πίστη ότι αυτή είναι δυνατή, τείνουν να έχουν αρνητική άποψη για την κατάσταση της χώρας τους αλλά και για την εκλεγμένη κυβέρνηση.

Είναι εξαιρετικά απίθανο να αποδώσουν θετικά χαρακτηριστικά στους πολιτικούς, να αισθάνονται ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας ή να περιγράφουν την οικονομική κατάσταση της χώρας τους ως καλή.

Αυτή η ομάδα έχει επίσης, σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, αρνητική άποψη τόσο για το κυβερνών κόμμα όσο και για το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα τους.

Απογοήτευση για τους πολιτικούς

Στις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 47% δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους δεν είναι έντιμοι, το 36% πιστεύει ότι κάποιοι είναι, ενώ μόλις το 14% θεωρεί ότι οι περισσότεροι ή όλοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως έντιμοι.

Επίσης, το 46% κατά μέσο όρο λέει ότι λίγοι ή κανένας δεν κατανοεί τις ανάγκες των απλών ανθρώπων. Περίπου τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους δεν εστιάζουν στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας τους, δεν είναι ηθικοί ή δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση τους.

Οι πολίτες στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές εκτιμήσεις τους απέναντι στους πολιτικούς, όπως και οι πολίτες στις αφρικανικές και λατινοαμερικανικές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Αντιθέτως, οι πολίτες στον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία και τη Σουηδία είναι γενικά λιγότερο επικριτικοί απέναντι στους εκλεγμένους ηγέτες τους.

Ανέντιμοι οι Έλληνες πολιτικοί 

Λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες στις 25 χώρες της έρευνας (διάμεσο ποσοστό 47%) δηλώνουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους δεν είναι έντιμοι. Παρόμοιο ποσοστό (46%) πιστεύει ότι λίγοι ή κανένας δεν κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Περίπου τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους δεν είναι ηθικοί ή δεν επικεντρώνονται στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας τους. Το 37% κατά μέσο όρο πιστεύει ότι λίγοι ή κανένας δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση τους.

Αντίθετα, σχετικά μικρά ποσοστά εκφράζουν θετική άποψη: Από 14% έως 18% λένε ότι όλοι ή οι περισσότεροι εκλεγμένοι αξιωματούχοι στη χώρα τους διαθέτουν καθεμία από αυτές τις θετικές ιδιότητες.

Οι Έλληνες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους απέναντι στους πολιτικούς. Η πλειοψηφία δηλώνει ότι οι θετικές ιδιότητες που εξετάστηκαν στην έρευνα χαρακτηρίζουν λίγους ή κανέναν από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους. Για παράδειγμα, περίπου τα τρία τέταρτα των Ελλήνων πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους πολιτικούς τους δεν είναι έντιμοι ή δεν κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Ανήθικοι οι Έλληνες πολιτικοί

Το 40% των ενηλίκων σε 25 χώρες δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους δεν είναι ηθικοί. Παρόμοιο ποσοστό (37%) πιστεύει ότι κάποιοι είναι ηθικοί, ενώ μόλις το 17% θεωρεί ότι αυτή η ιδιότητα χαρακτηρίζει τους περισσότερους ή όλους τους πολιτικούς.

Οι απόψεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κένυα και στις τρεις λατινοαμερικανικές χώρες της έρευνας: Αργεντινή, Βραζιλία και Μεξικό. Περίπου δύο στους τρεις Έλληνες και Βραζιλιάνους δηλώνουν ότι λίγοι ή κανένας από τους πολιτικούς τους δεν είναι ηθικοί.

Περίπου οι μισοί ενήλικες στη Νιγηρία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ίδια άποψη.

Αντίθετα, 47% των ενηλίκων στη Σουηδία και 45% στην Ινδονησία πιστεύουν ότι οι περισσότεροι ή όλοι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι τους είναι ηθικοί. Επίσης, περίπου το ένα τρίτο ή περισσότεροι στον Καναδά, τη Γερμανία, την Ινδία και την Ολλανδία συμφωνούν με αυτή την άποψη.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν πιο ουδέτερες απόψεις: περίπου οι μισοί πολίτες σε καθεμία από αυτές τις δύο χώρες λένε ότι κάποιοι πολιτικοί είναι ηθικοί.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» – Το σχόλιο για την ένταξη στη ΝΔ

Κόντρα στη Βουλή για Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για άδειασμα Γεωργιάδη από τον Μακάριο Λαζαρίδη

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fico-putin-34334
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αποβάλλουν το κόμμα του Ρόμπερτ Φίτσο

vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές «γαλάζιες» ερωτήσεις – Χτύπημα για «τις αδικίες στις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ»

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

sklirinsi_kannavi_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

arkoudqa new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο με την αρκούδα που επιτέθηκε και σκότωσε τον 61χρονο ορειβάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:25
fico-putin-34334
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αποβάλλουν το κόμμα του Ρόμπερτ Φίτσο

vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές «γαλάζιες» ερωτήσεις – Χτύπημα για «τις αδικίες στις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ»

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

1 / 3