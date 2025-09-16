Ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό επιθυμούν επτά στους δέκα Έλληνες, τη στιγμή που η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη λίστα με τις χώρες που η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών είναι δυσαρεστημένοι με το πολιτικό τους σύστημα.

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα του Pew Research Center που διεξήχθη σε 25 χώρες, με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις 20 από αυτές να δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται είτε σημαντικές αλλαγές, είτε πλήρη μεταρρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας για το πολιτικό σύστημα, πέρα από την Ελλάδα, είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κένυα, η Νιγηρία, η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ.

Τι ισχύει με τη χώρα μας

Το 68% των Ελλήνων επιθυμεί πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι δυνατή μια αποτελεσματική αλλαγή. Παράλληλα, μόλις το 17% δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται μικρές αλλαγές ή καθόλου αλλαγές.

Άτομα που επιθυμούν αλλαγή αλλά δεν έχουν πίστη ότι αυτή είναι δυνατή, τείνουν να έχουν αρνητική άποψη για την κατάσταση της χώρας τους αλλά και για την εκλεγμένη κυβέρνηση.

Είναι εξαιρετικά απίθανο να αποδώσουν θετικά χαρακτηριστικά στους πολιτικούς, να αισθάνονται ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας ή να περιγράφουν την οικονομική κατάσταση της χώρας τους ως καλή.

Αυτή η ομάδα έχει επίσης, σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, αρνητική άποψη τόσο για το κυβερνών κόμμα όσο και για το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα τους.

Απογοήτευση για τους πολιτικούς

Στις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 47% δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους δεν είναι έντιμοι, το 36% πιστεύει ότι κάποιοι είναι, ενώ μόλις το 14% θεωρεί ότι οι περισσότεροι ή όλοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως έντιμοι.

Επίσης, το 46% κατά μέσο όρο λέει ότι λίγοι ή κανένας δεν κατανοεί τις ανάγκες των απλών ανθρώπων. Περίπου τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους δεν εστιάζουν στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας τους, δεν είναι ηθικοί ή δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση τους.

Οι πολίτες στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές εκτιμήσεις τους απέναντι στους πολιτικούς, όπως και οι πολίτες στις αφρικανικές και λατινοαμερικανικές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Αντιθέτως, οι πολίτες στον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία και τη Σουηδία είναι γενικά λιγότερο επικριτικοί απέναντι στους εκλεγμένους ηγέτες τους.

Ανέντιμοι οι Έλληνες πολιτικοί

Λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες στις 25 χώρες της έρευνας (διάμεσο ποσοστό 47%) δηλώνουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους δεν είναι έντιμοι. Παρόμοιο ποσοστό (46%) πιστεύει ότι λίγοι ή κανένας δεν κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Περίπου τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους δεν είναι ηθικοί ή δεν επικεντρώνονται στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας τους. Το 37% κατά μέσο όρο πιστεύει ότι λίγοι ή κανένας δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση τους.

Αντίθετα, σχετικά μικρά ποσοστά εκφράζουν θετική άποψη: Από 14% έως 18% λένε ότι όλοι ή οι περισσότεροι εκλεγμένοι αξιωματούχοι στη χώρα τους διαθέτουν καθεμία από αυτές τις θετικές ιδιότητες.

Οι Έλληνες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους απέναντι στους πολιτικούς. Η πλειοψηφία δηλώνει ότι οι θετικές ιδιότητες που εξετάστηκαν στην έρευνα χαρακτηρίζουν λίγους ή κανέναν από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους. Για παράδειγμα, περίπου τα τρία τέταρτα των Ελλήνων πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους πολιτικούς τους δεν είναι έντιμοι ή δεν κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Ανήθικοι οι Έλληνες πολιτικοί

Το 40% των ενηλίκων σε 25 χώρες δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους δεν είναι ηθικοί. Παρόμοιο ποσοστό (37%) πιστεύει ότι κάποιοι είναι ηθικοί, ενώ μόλις το 17% θεωρεί ότι αυτή η ιδιότητα χαρακτηρίζει τους περισσότερους ή όλους τους πολιτικούς.

Οι απόψεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κένυα και στις τρεις λατινοαμερικανικές χώρες της έρευνας: Αργεντινή, Βραζιλία και Μεξικό. Περίπου δύο στους τρεις Έλληνες και Βραζιλιάνους δηλώνουν ότι λίγοι ή κανένας από τους πολιτικούς τους δεν είναι ηθικοί.

Περίπου οι μισοί ενήλικες στη Νιγηρία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ίδια άποψη.

Αντίθετα, 47% των ενηλίκων στη Σουηδία και 45% στην Ινδονησία πιστεύουν ότι οι περισσότεροι ή όλοι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι τους είναι ηθικοί. Επίσης, περίπου το ένα τρίτο ή περισσότεροι στον Καναδά, τη Γερμανία, την Ινδία και την Ολλανδία συμφωνούν με αυτή την άποψη.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν πιο ουδέτερες απόψεις: περίπου οι μισοί πολίτες σε καθεμία από αυτές τις δύο χώρες λένε ότι κάποιοι πολιτικοί είναι ηθικοί.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» – Το σχόλιο για την ένταξη στη ΝΔ

Κόντρα στη Βουλή για Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για άδειασμα Γεωργιάδη από τον Μακάριο Λαζαρίδη

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη