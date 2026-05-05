Μία ακόμη ακραία τοποθέτηση στα social media πραγματοποίησε ο Θάνος Τζήμερος, με αφορμή το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τα γεγονότα του 2015,

Ο ίδιος προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκτός από υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε και νοσταλγός της θανατικής ποινής.

Έγραψε χαρακτηριστικά:

Είδα το ντοκιμαντέρ για το τσογλάνι που υποδυόταν τον ΠΘ το 2015-2019 και τον εσμό των απατεώνων καραγκιόζηδων που είχε μαζέψει. Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…

Υ.Γ. Ο Βίζερ, θεός! Έσφαξε τον φαλακροκόρακα με το βαμπάκι.https://t.co/wET3iAWLgB May 4, 2026

