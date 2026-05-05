Ο θίασος Novoflot φέρνει το έργο μουσικού θεάτρου «The 5th Season – Fat Tuesday» στην Εναλλακτική Σκηνή

Η διεθνώς αναγνωρισμένη ανεξάρτητη ομάδα παραστατικών τεχνών Novoflot, με έδρα το Βερολίνο, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ με τη νέα της παραγωγή The5thSeason – FatTuesday, μια μουσικοθεατρική προσέγγιση των διεθνών πολιτισμών του καρναβαλιού. Το έργο The5thSeason – FatTuesday, σε σκηνοθεσία και σύλληψη Σβεν Χολμ, με μουσική Αντώνη Ανισέγκου, Μίχαελ Βερτμύλλερ, Αντόνιο Βιβάλντι κ.ά. και σε μουσική διεύθυνση Βισέντε Λαρρανιάγα, θα παρουσιαστεί για δύο μοναδικές παραστάσεις στις 16 και 17 Μαΐου 2026. Το έργο αποτελεί συμπαραγωγή με τη Novoflot.

Το καρναβάλι είναι μια επινόηση για «εξώκοσμες» παρεμβάσεις στον δημόσιο λόγο, ένας τρόπος έκφρασης πέρα από τη συμβατική ρητορική, που επιτρέπει στο γέλιο τού σήμερα να μετατραπεί στη σκέψη τού αύριο, μέσα από μάσκες και κοστούμια.

Το έργο αποτελεί το καλλιτεχνικό «ηχείο» της Novoflot σε εποχές βαθιάς παράλυσης και αδυναμίας έκφρασης, αλλά και μια ευκαιρία, απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, να αναπτυχθεί ένας νέος μουσικοθεατρικός λόγος που εξερευνά νέα πεδία ουτοπίας. «Είναι περίπλοκο να εκφραστεί κανείς πολιτικά. Ακόμη πιο δύσκολο είναι να βρεθεί κοινός τόπος. Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια!»

Αντλώντας έμπνευση από τις παραδόσεις του θρυλικού εορτασμού Mardi Gras (Λιπαρή Τρίτη) της Νέας Ορλεάνης, η αθηναϊκή Fat Tuesday της Novoflot, τρίτο μέρος του κύκλου The 5th Season (Η πέμπτη εποχή), που υλοποιείται σε συνεργασία με μια σειρά σημαντικών φορέων ανά την Ευρώπη, γίνεται το σημείο εκκίνησης και συνάντησης για την ίδρυση πολλών εξαιρετικά μουσικών «μαγικών κοινοτήτων», των οποίων οι ασυνήθιστες και εκθαμβωτικές εμφανίσεις προαναγγέλλουν το καρναβάλι του μέλλοντος.

Μαζί με το εξειδικευμένο στη σύγχρονη μουσική dissonArt ensemble από τη Θεσσαλονίκη, έναν πολυσυλλεκτικό θίασο από τραγουδιστές και περφόρμερ, σολίστ από τη διεθνή σκηνή της τζαζ και μουσικούς από την αθηναϊκή σκηνή, δημιουργείται ένα υβριδικό έργο μουσικού θεάτρου με περισσότερους από εκατό συμμετέχοντες, που συνδυάζει αποσπάσματα από τις Τέσσερις εποχές του Αντόνιο Βιβάλντι, τζαζ, καρναβαλικές μουσικές της Αναγέννησης, μουσική μπάντας, πολιτικούς λόγους και πρώτες παρουσιάσεις σύγχρονων έργων των Αντώνη Ανισέγκου (Ελλάδα) και Μίχαελ Βερτμύλλερ (Ελβετία).

Συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου, σπουδάστριες του Α΄ και Β΄ Έτους της Ανώτερης Σχολής Χορού Ωδείου Αθηνών, ηΧορωδία Λεσχών Φιλίας (Τρίτης ηλικίας) Δήμου Παλαιού Φαλήρου, καθώς και η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής.

Λίγα λόγια για τον θίασο Novoflot

Ο θίασος Novoflot ιδρύθηκε το 2002 στο Βερολίνο από τον σκηνοθέτη Σβεν Χολμ, τον αρχιμουσικό Βισέντε Λαρρανιάγα και τον καλλιτέχνη της περφόρμανς και δραματολόγο Ζεμπάστιαν Μπαρκ. Έκτοτε, ο θίασος έχει δημιουργήσει πάνω από πενήντα παραγωγές με την προσθήκη περαιτέρω τεχνογνωσίας από τον δραματολόγο Μάλτε Ούμπεναουφ και τη διευθύντρια παραγωγής Νταίρτε Βόλτερ.

Οι Novoflot έχουν εμφανιστεί σε πολυάριθμα θέατρα και φεστιβάλ στο Βερολίνο, μεταξύ άλλων το φεστιβάλ transmediale, το πολιτιστικό κέντρο Radialsystem, την αίθουσα Sophiensæle, το μουσείο Hamburger Bahnhof, το θέατρο Haus der Berliner Festspiele, την Ακαδημία Τεχνών, το θέατρο Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz και τον Οίκο Στατιστικής. Έχουν επίσης απευθυνθεί σε ευρύτερο κοινό μέσω παραστάσεων στην Κρατική Όπερα του Αμβούργου, το Γερμανικό Εθνικό Θέατρο Βαϊμάρης, το φεστιβάλ Ultraschall και την αίθουσα Kölner Philharmonie.

Ο θίασος απέκτησε διεθνή απήχηση σε χώρους όπως το φεστιβάλ Φθινόπωρο της Βαρσοβίας / Μεγάλο Θέατρο Βαρσοβίας, το Εθνικό Θέατρο Λουξεμβούργου, το κέντρο τεχνών Trafó στη Βουδαπέστη, η αίθουσα Gare du Nord της Βασιλείας, το θέατρο Schauspielhaus της Ζυρίχης, το κέντρο τεχνών Matucana100 στο Σαντιάγο της Χιλής, το Πολιτιστικό Πάρκο Βαλπαραΐσο and το Φεστιβάλ Όπερας Κοπεγχάγης. Σε αναγνώριση του «υψηλού βαθμού απήχησης του θιάσου τόσο ανά τη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό», το 2014 οι Novoflot τιμήθηκαν με το Βραβείο Τάμπορι του Ταμείου Παραστατικών Τεχνών. Το 2018, το βιβλίο Novoflot: Η 15η σεζόν εκδόθηκε από τον οίκο Theater der Zeit.

Στην πρώτη τους επίσκεψη στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2022, οι Novoflot παρουσίασαν το καινοτόμο έργο Η όπερα #2 – Στα σχοινιά (Σχετικά με το τέλος) στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ και την αλληγορική – αθλητική – οπερατική περφόρμανς H όπερα #3 – Οι κομμένες σκηνές στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ.

Μουσικό θέατρο • Πρώτη παρουσίαση

Novoflot

The 5th Season – Fat Tuesday

16 & 17 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή:19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Σε συμπαραγωγή με την ανεξάρτητη ομάδα όπερας Novoflot

Μουσική: Αντώνης Ανισέγκος, Μίχαελ Βερτμύλλερ

Σκηνοθεσία, σύλληψη: Σβεν Χολμ

Μουσική διεύθυνση: Βισέντε Λαρρανιάγα

Κοστούμια: Ρεγκίνε Στάντφους

Συνεργάτιδα σκηνικού: Φλόρα Κρούππα

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Σχεδιασμός βίντεο: Μίρκο Μπορστ

Δραματουργία, σύλληψη: Μάλτε Ούμπεναουφ

Σαρά Ντεφρίζ, Ρόουζμαιρυ Χάρντυ (υψίφωνοι)

Ρεναί Σάντλερ (περφόρμερ)

Χορωδία Λεσχών Φιλίας (Τρίτης Ηλικίας) Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Μουσική διδασκαλία, διεύθυνση Χορωδίας Λεσχών Φιλίας Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κατερίνα Βασιλικού

Παιδική Χορωδία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

Μουσική διδασκαλία, διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας ΕΛΣ: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Σπουδάστριες του Α΄ και Β΄ Έτους της Ανώτερης Σχολής Χορού Ωδείου Αθηνών

Διεύθυνση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΩΑ Λίλα Ζαφειροπούλου

dissonArt Ensemble: Γιάννης Ανισέγκος (φλάουτο), Αλέξανδρος Σταυρίδης (κλαρινέτο), Θοδωρής Πατσαλίδης (βιολί), Βασίλης Σαΐτης (βιολοντσέλο), Κώστας Αργυρόπουλος (κρουστά), Λενιώ Λιάτσου (πιάνο)

Χέιντεν Τσίσολμ (σαξόφωνο), Κρις Ντάλκγρεν (ηλεκτρικό μπάσο, κιθάρα, φωνή), Έρικ Σαίφερ (ντραμς), Αντώνης Ανισέγκος / Γιάκοπο Σαλβατόρι (πλήκτρα)

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου

Καλλιτεχνική και μουσική διεύθυνση Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Χαλανδρίου: Κώστας Ιωαννίδης

Mε την υποστήριξη του Διεθνούς Ταμείου Συμπαραγωγών του Ινστιτούτου Γκαίτε

Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Κοινωνικής Συνοχής της Γερουσίας του Βερολίνου, Pro Helvetia – Ελβετικού Συμβουλίου Τεχνών και Ιδρύματος GVL

