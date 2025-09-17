Σταμάτης Κραουνάκης: «Ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, η Καρυστιανού δεν θα πολιτευτεί» (video)

Στις πολιτικές εξελίξεις και στα σενάρια περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα, αναφέρθηκε ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός, Σταμάτης Κραουνάκης.

«Δεν υπάρχει ένας ανεβαστικός λόγος από κανέναν πολιτικό αυτή τη στιγμή. Μία φράση που να μας ενθαρρύνει, δεν υπάρχει. Το αίσθημά μου είναι, με τη γνωστή μου φιλία με τον Αλέξη, νομίζω ότι δε θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο», είπε αρχικά, σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Mega «Buongiorno».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Δεν θα πολιτευτεί η Μαρία. Επειδή είδε αυτή η χώρα από όλα τα κόμματα σχεδόν, είδαμε σοβαρούς ηγέτες στο παρελθόν, αυτό που παίζει τώρα είναι μετριούμπα. Είναι βήτα και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει να κάνει πια με την παγκόσμια κοινότητα. Οι κυβερνήσεις, τα κέντρα θέλουν πλέον διαχειριστές, δεν θέλουν ηγέτες».

