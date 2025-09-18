search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 20:01
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.09.2025 18:45

Κουτσούμπας: Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος – Καμία επανάπαυση

18.09.2025 18:45
«Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού, γι’ αυτό και δεν χωρά καμία επανάπαυση αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του στη συγκέντρωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Είχαμε προειδοποιήσει», πρόσθεσε, «είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πριν 12 χρόνια απ’ τους εγκληματίες της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, ότι ‘τον φασισμό βαθειά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον’». Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «αυτοί οι στίχοι του Φώντα Λάδη είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να βγει ο Κασιδιάρης, που όλο το αστικό κράτος δεν παίρνει μέτρα ενάντια σε αυτά τα αποβράσματα της ιστορίας».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: «Βουτιά» 1,6% για ΝΔ, φθορά λόγω ακρίβειας-ΟΠΕΚΕΠΕ – Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα της ΔΕΘ οι πολίτες

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλειώδης πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τα International Opera Awards 2025

Nova: Μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

Το «ντέρμπι αιωνίων» Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός παίζει δυνατά στην COSMOTE TV

LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ADVERTORIAL

