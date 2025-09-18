Πλήθος κόσμου στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι – Συγκέντρωση και αντιφασιστική πορεία

Πλήθος κόσμου έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του νεαρού καλλιτέχνη ο οποίος έπεσε νεκρός πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι. Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, βρίσκονται ήδη στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Το παρών δίνει μεταξύ άλλων, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Ο δράστης και μέλος της «Χρυσής Αυγής» διαπληκτίστηκε με τον Παύλο Φύσσα και τον μαχαίρωσε μία φορά στον μηρό και δύο στον θώρακα. Οι συγγενείς και οι φίλοι του καλλιτέχνη υποστηρίζουν πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος έως ότου φτάσει στο σημείο η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα ο άτυχος Παύλος να καταλήξει εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων του.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη συγκέντρωση απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, οι συνθήκες που γέννησαν και όπλισαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν, αλλά δυναμώνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, η όξυνση της καταστολής, το έδαφος που δίνουν κυβερνήσεις και ΕΕ σε ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, αποδεικνύουν ότι ο φασισμός δεν είναι “παρεκτροπή”, αλλά γέννημα – θρέμμα αυτού του συστήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία του Πειραιά να δώσουν δυναμικό, μαχητικό “παρών” στις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα για τα 12 χρόνια από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου από τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.

Η δολοφονία του Παύλου στο Κερατσίνι, λίγες μόλις μέρες μετά την οργανωμένη επίθεση σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, αποκάλυψε τον πραγματικό ρόλο των φασιστών: Μαντρόσκυλα του συστήματος, έτοιμα να χτυπήσουν τους εργάτες, τα σωματεία τους, κάθε φωνή που αντιστέκεται στη σαπίλα της εκμετάλλευσης, στην πολιτική που γεννά φτώχεια, ανεργία και πολέμους.

Δώδεκα χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε. Έχουμε δώσει όρκο ότι δεν θα αφήσουμε να ξαναβγούν από τα λαγούμια τους. Είμαστε σε επαγρύπνηση.

Εναντιωνόμαστε στο σύστημα που τους θρέφει, που αξιοποιεί τον φασισμό για να κρατά υποταγμένους τους εργαζόμενους, για να επιβάλλει την αντιλαϊκή του πολιτική και να στέλνει τους λαούς να σκοτώνονται στους πολέμους του».

