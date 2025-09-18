Παύλος Φύσσας: 12 χρόνια από τη δολοφονία του από τη Χρυσή Αυγή – Συγκέντρωση και αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και τον Γιώργο Ρουπακιά.
Λίγες μόλις μέρες μετά την προκλητική απόφαση αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου, το αντιφασιστικό κίνημα θα τιμήσει και φέτος τη μνήμη του αντιφασίστα μουσικού, με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις να ανανέμεται και φέτος μαζική.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 17:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.
Λόγω των εκδηλώσεων μνήμης, κατά τις ώρες 14:00-23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:
Παράλληλα, συγκεντρώσεις και πορείες μνήμης αλλά και διαμαρτυρίας για την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας να δώσει το πράσινο φως για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες πόλεις της χώρας, μετά από καλέσματα σωματείων και μαζικών φορέων:
Συγκεκριμένα, κινητοποιήσεις μεταξύ άλλων είναι προγραμματισμένες:
Χθες (17/9) πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, με ελεύθερη είσοδο.
Χιλιάδες νέες και νέοι έδωσαν το «παρών» προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου Φύσσα.
Στη σκηνή ανέβηκαν καλλιτέχνες όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η Μάρθα Φριτζήλα, οι 1000mods, οι Ακροβάτες, ο Βέβηλος, ο Αλέξανδρος Κτιστάκης, ο Απόστολος Ρίζος, ο Σπύρος Γραμμένος, οι Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles και Urban Pulse.
«Δε θέλω να βλέπετε το παιδί μου σαν ήρωα, θέλω να τον νιώθετε σαν έναν άνθρωπο που αγωνιζόταν. Που στα λίγα χρόνια της ζωής του πάλευε για το δίκιο και αυτό να κάνετε και εσείς. Να μη σιωπάτε μπροστά στο άδικο. Να σηκώνετε σημαίες της Παλαιστίνης, να μη σταματήσετε να μιλάτε για το έγκλημα στην Πύλο και στα Τέμπη, για εκείνον που δολοφονήθηκε επίσης έναν Σεπτέμβρη, στη βιτρίνα ενός μαγαζιού στη Γλάδστωνος. Έτσι τιμάμε εμείς τους νεκρούς μας, έτσι τους κρατάμε ζωντανούς, έτσι μπορούμε να αντέξουμε τα τόσα τραύματα στην ψυχή μας», τόνισε μεταξύ άλλων στην συγκολνιστική της ομιλίας η Μάγδα Φύσσα.
«Να είστε καλά. Να είστε αντιφασίστες. Να είσαστε άνθρωποι αλληλέγγυοι. Και φυσικά λευτεριά στον βασανισμένο λαό της Παλαιστίνης. Να είστε καλά, από καρδιάς», κατέληξε.
