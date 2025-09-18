Αιγάλεω: Προφυλακίστηκε για τους εμπρησμούς στον Υμηττό ο 32χρονος – «Έχω ακουστά τον ISIS»

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για υποθέσεις εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για λίγη ώρα, όπου, παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς δικηγόρο, έδωσε σύντομη απολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος αποδέχθηκε τις κατηγορίες για εμπρησμούς, ισχυριζόμενος πως προέβη στις πράξεις που του αποδίδονται «γιατί δεν είχε φάει».

Φέρεται, επίσης, να είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πως «έχει ακουστά τον ISIS».

«Είμαι βαθμοφόρος του ISIS»

«Μου έδωσαν 100 ευρώ για να βάλω τις φωτιές», είχε είπε στους αστυνομικούς ο 32χρονος, σύμφωνα με το MEGA.

O 32χρονος κατηγορούμενος δεν αρνήθηκε την εμπλοκή του στις μικρές σε έκταση πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Υμηττό και ειδικότερα στην περιοχή του Καρέα.

Είχε ισχυριστεί ακόμα ότι είναι μέλος του ISIS και μάλιστα βαθμοφόρος.

Ο 32χρονος είχε αναφέρει ότι εντάχθηκε στον ISIS κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τουρκία, προτού περάσει με βάρκα στην Κω και δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.

Οι Αρχές ερευνούν αν όσα είπε ο 32χρονος είναι αληθή ή αν για κάποιο λόγο ψεύδεται. Παράλληλα, μέσα από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο δράστης που είχε προσαχθεί 20 φορές κατά το παρελθόν είχε δηλώσεις στις Αρχές τουλάχιστον τέσσερις με πέντε διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας.

Διαβάστε επίσης:

Νέα ενιαία παράταξη στις αστικές συγκοινωνίες

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος γερμανός τουρίστας – Είχε λιποθυμήσει μετά από κατανάλωση αλκοόλ

ΔΕΘ χωρίς «Θ»