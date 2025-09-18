Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος γερμανός τουρίστας – Είχε λιποθυμήσει μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την τελευταία του πνοή, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Κρήτη, άφησε ένας 29χρονος Γερμανός, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του.
Σύμφωνα με το cretapost, ο 29χρονος τουρίστας μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου έχοντας λιποθυμήσει.
Όπως αναφέρθηκε, ο 29χρονος είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ και εκεί που περπατούσε στο πεζοδρόμιο ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε.
Ο άνδρας λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να ενημερώνουν και την αστυνομία.
Ήδη έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση.
Διαβάστε επίσης:
Αιγάλεω: Αναβλήθηκε για τις 23/9 η δίκη του 32χρονου για τις σεξουαλικές επιθέσεις – Απολογείται για τους εμπρησμούς
Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας
Κάλυμνος: Ηλικιωμένη δάγκωσε λιμενικό στο χέρι!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.