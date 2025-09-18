search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:49
ΕΛΛΑΔΑ

18.09.2025 13:18

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος γερμανός τουρίστας – Είχε λιποθυμήσει μετά από κατανάλωση αλκοόλ

18.09.2025 13:18
nosokomeio rethymno new

Την τελευταία του πνοή, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Κρήτη, άφησε ένας 29χρονος Γερμανός, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του.

Σύμφωνα με το cretapost, ο 29χρονος τουρίστας μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου έχοντας λιποθυμήσει.

Όπως αναφέρθηκε, ο 29χρονος είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ και εκεί που περπατούσε στο πεζοδρόμιο ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Ο άνδρας λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να ενημερώνουν και την αστυνομία.

Ήδη έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση.

