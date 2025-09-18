search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 14:33
ΕΛΛΑΔΑ

18.09.2025 12:55

Αιγάλεω: Αναβλήθηκε για τις 23/9 η δίκη του 32χρονου για τις σεξουαλικές επιθέσεις – Απολογείται για τους εμπρησμούς

18.09.2025 12:55
ANDRAS-FOTIA-NEW

Στις 23 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο του αυτοφώρου ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για επιθέσεις σε βάρος δύο κοριτσιών και μίας γυναίκας στο Αιγάλεω, μετά από αναβολή της υπόθεσης που έδωσε το δικαστήριο.

Η δίκη αναβλήθηκε μετά από αίτημα του κατηγορούμενου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και εξύβριση, προκειμένου να κληθούν τα θύματα να καταθέσουν.

Ο κατηγορούμενος, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο για το κατηγορητήριο, αποδέχθηκε τις πράξεις του.

Μετά την αναβολή της δίκης στο αυτόφωρο, ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις υποθέσεις εμπρησμού στον Υμηττό που του αποδίδονται.

parastasi-new (2)
ΘΕΑΤΡΟ

«Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άλμα – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν

opap
ADVERTORIAL

Τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση στα Ιωάννινα με τη «σφραγίδα» του ΟΠΑΠ – Ανυπομονησία για το showcar της McLaren F1 Team, συμμετοχές-ρεκόρ στο Ioannina Lake Run και έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στις γυναίκες

IronMaiden_1920x1080_HPP_SiteSlideshow
ΜΟΥΣΙΚΗ

Iron Maiden: Οι βρετανοί θρύλοι του heavy metal επιστρέφουν στην Ελλάδα – Ανακοίνωσαν συναυλία στο ΟΑΚΑ τον Μάιο

kinima_dimokratias_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας: Κυνισμός και αλαζονεία από Μητσοτάκη  

SINAYLIES_PALESTINI
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

