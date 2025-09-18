Αιγάλεω: Αναβλήθηκε για τις 23/9 η δίκη του 32χρονου για τις σεξουαλικές επιθέσεις – Απολογείται για τους εμπρησμούς

Στις 23 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο του αυτοφώρου ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για επιθέσεις σε βάρος δύο κοριτσιών και μίας γυναίκας στο Αιγάλεω, μετά από αναβολή της υπόθεσης που έδωσε το δικαστήριο.

Η δίκη αναβλήθηκε μετά από αίτημα του κατηγορούμενου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και εξύβριση, προκειμένου να κληθούν τα θύματα να καταθέσουν.

Ο κατηγορούμενος, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο για το κατηγορητήριο, αποδέχθηκε τις πράξεις του.

Μετά την αναβολή της δίκης στο αυτόφωρο, ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις υποθέσεις εμπρησμού στον Υμηττό που του αποδίδονται.

