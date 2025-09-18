search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 11:57

Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του

18.09.2025 11:57
giannis-malamas_1509_1920-1080_new

Την αναβολή της δίκης του Γιάννη Μάλαμα για τον ερχόμενο Απρίλιο αποφάσισε σήμερα το πρωί (18/9) το αυτόφωρο δικαστήριο της Αθήνας.

Το δικαστήριο προχώρησε στην αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης λόγω κωλύματος του συνηγόρου του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 05:25 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων, που χτύπησαν την πόρτα του αυτοκινήτου και έβρισαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε. Την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο συλληφθείς συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.

Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή σε βάρος αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, εξύβριση κατά συρροή και απειλή κατά συρροή. 

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

Πειραιάς: Κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμένος από τη μπλούζα του στο Αστυνομικό Τμήμα

Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό σε Κορυδαλλό και Μανιάτικα λόγω της πορείας για τον Φύσσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Premium ενδοφακοί: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα γυαλιά μετά τον καταρράκτη

kristersson-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

opekepe exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική OΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι μάρτυρες που προτείνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

giannis-malamas_1509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του

mazonakis-kousoulos-new
MEDIA

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:11
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Premium ενδοφακοί: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα γυαλιά μετά τον καταρράκτη

kristersson-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

opekepe exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική OΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι μάρτυρες που προτείνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

1 / 3