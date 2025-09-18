Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του

Την αναβολή της δίκης του Γιάννη Μάλαμα για τον ερχόμενο Απρίλιο αποφάσισε σήμερα το πρωί (18/9) το αυτόφωρο δικαστήριο της Αθήνας.

Το δικαστήριο προχώρησε στην αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης λόγω κωλύματος του συνηγόρου του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 05:25 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων, που χτύπησαν την πόρτα του αυτοκινήτου και έβρισαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε. Την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο συλληφθείς συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.

Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή σε βάρος αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, εξύβριση κατά συρροή και απειλή κατά συρροή.

