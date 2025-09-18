Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα (18.09.2025) το πρωί ένας άνδρας περίπου 70 ετών στην Κέρκυρα όταν έπεσε πάνω του μια κολόνα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 70χρονος άνδρας εκτελούσε εργασίες με σκαπτικό μηχάνημα σε οικόπεδο στην περιοχή του Μαραθιά στη νότια Κέρκυρα, όταν για άγνωστους έως τώρα λόγους, μια κολώνα τηλεπικοινωνιών έπεσε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΥ Νότιας Κέρκυρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Α.Τ Νότιας Κέρκυρας.
Διαβάστε επίσης:
Πειραιάς: Κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμένος από τη μπλούζα του στο Αστυνομικό Τμήμα
Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό σε Κορυδαλλό και Μανιάτικα λόγω της πορείας για τον Φύσσα
Πάτρα: Επιτέλους ελεύθεροι! Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.