Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα (18.09.2025) το πρωί ένας άνδρας περίπου 70 ετών στην Κέρκυρα όταν έπεσε πάνω του μια κολόνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 70χρονος άνδρας εκτελούσε εργασίες με σκαπτικό μηχάνημα σε οικόπεδο στην περιοχή του Μαραθιά στη νότια Κέρκυρα, όταν για άγνωστους έως τώρα λόγους, μια κολώνα τηλεπικοινωνιών έπεσε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΥ Νότιας Κέρκυρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Α.Τ Νότιας Κέρκυρας.

