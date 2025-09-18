search
ΕΛΛΑΔΑ

18.09.2025 11:17

Πειραιάς: Κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμένος από τη μπλούζα του στο Αστυνομικό Τμήμα

Κρεμασμένος από τη μπλούζα του βρέθηκε νεκρός κρατούμενος, μέσα στις τουαλέτες των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου, στον Πειραιά.

Το περιστατικό αντελήφθη συγκρατούμενός του, ο οποίος ενημέρωσε τους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη 5 κρατούμενοι.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα (18/09/2025) τα μεσάνυχτα, σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου εντοπίστηκε αλλοδαπός κρατούμενος απαγχονισμένος (με χρήση της μπλούζας του) στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη 5 συγκρατούμενοί του.

Ο θανών είχε συλληφθεί από τις μεσημβρινές ώρες της 16ης Σεπτεμβρίου 2025 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της απειλής, σωματικής βίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Επισημαίνεται ότι, ο θανών, κατά τον χρόνο κράτησής του, είχε μεταφερθεί με πρωτοβουλία των Αστυνομικών, για ψυχιατρική εκτίμηση σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, όπου κρίθηκε από τους αρμόδιους Ιατρούς ότι δεν έχρηζε νοσηλείας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων (κορδόνια κλπ) και ο κρατούμενος έφερε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό».

Για το περιστατικό κλήθηκε και μετέβη στο σημείο Ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου».

