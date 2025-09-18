Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό σε Κορυδαλλό και Μανιάτικα λόγω της πορείας για τον Φύσσα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Γιώργο Ρουπακιά.

Όπως κάθε χρόνο, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης και στις 17:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και “Μανιάτικα” θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Λόγω των εκδηλώσεων μνήμης, κατά τις ώρες 14:00-23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:

Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Επιτέλους ελεύθεροι! Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)