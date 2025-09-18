Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό σε Κορυδαλλό και Μανιάτικα λόγω της πορείας για τον Φύσσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Γιώργο Ρουπακιά.
Όπως κάθε χρόνο, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης και στις 17:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και “Μανιάτικα” θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Λόγω των εκδηλώσεων μνήμης, κατά τις ώρες 14:00-23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:
