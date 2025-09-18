search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 15:00
ΕΛΛΑΔΑ

18.09.2025 12:24

Κάλυμνος: Ηλικιωμένη δάγκωσε λιμενικό στο χέρι!

18.09.2025 12:24
Μια 78χρονη στην Κάλυμνο, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της σε έλεγχο που της έγινε από στελέχη του Λιμεναρχείου και … δάγκωσε μάλιστα και έναν λιμενικό!

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr, η ηλικιωμένη βρισκόταν σε όχημα, στο οποίο, διαμένει, όταν της έγινε έλεγχος γιατί σύμφωνα με καταγγελίες φώναζε και παρενοχλούσε.

Η γυναίκα αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των λιμενικών και να δείξει τα στοιχεία της, αντίθετα φέρεται να τους έβρισε και να φώναζε δυνατά.

Στην προσπάθειά τους να την προσαγάγουν, εκείνη προέβαλε αντίσταση και μάλιστα δάγκωσε στο χέρι έναν λιμενικό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λιμεναρχείο ενώ ο λιμενικός στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί το δάγκωμα στο χέρι του.

