Κάλυμνος: Ηλικιωμένη δάγκωσε λιμενικό στο χέρι!

Μια 78χρονη στην Κάλυμνο, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της σε έλεγχο που της έγινε από στελέχη του Λιμεναρχείου και … δάγκωσε μάλιστα και έναν λιμενικό!

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr, η ηλικιωμένη βρισκόταν σε όχημα, στο οποίο, διαμένει, όταν της έγινε έλεγχος γιατί σύμφωνα με καταγγελίες φώναζε και παρενοχλούσε.

Η γυναίκα αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των λιμενικών και να δείξει τα στοιχεία της, αντίθετα φέρεται να τους έβρισε και να φώναζε δυνατά.

Στην προσπάθειά τους να την προσαγάγουν, εκείνη προέβαλε αντίσταση και μάλιστα δάγκωσε στο χέρι έναν λιμενικό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λιμεναρχείο ενώ ο λιμενικός στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί το δάγκωμα στο χέρι του.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

Πειραιάς: Κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμένος από τη μπλούζα του στο Αστυνομικό Τμήμα

Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό σε Κορυδαλλό και Μανιάτικα λόγω της πορείας για τον Φύσσα