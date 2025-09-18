Νέα ενιαία παράταξη στις αστικές συγκοινωνίες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» και «ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΣΥ» ένωσαν τις δυνάμεις τους και προχώρησαν στη δημιουργία μιας ενιαίας συνδικαλιστικής παράταξης στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών.

Όπως ανακοινώθηκε, οι εκπρόσωποι των δύο οργανώσεων, Φώτης Νικολακόπουλος και Σταύρος Σιάνος, έκαναν το βήμα προς την κατεύθυνση της ενότητας, θέτοντας στο επίκεντρο τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η συνένωση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τομέας των αστικών συγκοινωνιών αντιμετωπίζει βαθιές αλλαγές: την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, τις δοκιμές αυτόνομων λεωφορείων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, τονίζεται μεταξύ άλλων.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να ανταποκριθεί με αξιοπιστία, συλλογικότητα και υπευθυνότητα. Η συνένωση των δύο οργανώσεων στέλνει σαφές μήνυμα: μόνο μέσα από την ενότητα των εργαζομένων μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική διεκδίκηση και διασφάλιση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος συγκοινωνιών προς όφελος όλων, σημειώνεται.

