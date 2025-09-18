Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες

Το 54% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί ότι υπεύθυνοι για την αιματοχυσία στη Γάζα είναι τόσο η κυβέρνηση Νετανιάχου, όσο και η Χαμάς, όμως η συντριπτική πλειονότητα, σχεδόν οκτώ στους δέκα τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκοπήσης της Metron Analysis που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο του Mega.

Ειδικότερα, ως προς την αιματοχυσία στη Γάζα το 28% θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση Νετανιάχου, το 13% τη Χαμάς και το 54% και τους δύο, με όσους αποδίδουν την ευθύνη στην κυβέρνηση Νετανιάχου να προέρχονται κυρίως από την αριστερά, την κεντροαριστερά και το κέντρο, ενώ κεντροδεξιοί και δεξιοί αποδίδουν πρωτίστως ευθύνη στην Χαμάς. Ωστόσο το 76% τίθεται υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, τοποθέτηση που είναι πλειοψηφική σε όλο το ιδεολογικό φάσμα.

