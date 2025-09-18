search
18.09.2025 20:48

Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες

18.09.2025 20:48
poreia-palaistini-thessaloniki-2

Το 54% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί ότι υπεύθυνοι για την αιματοχυσία στη Γάζα είναι τόσο η κυβέρνηση Νετανιάχου, όσο και η Χαμάς, όμως η συντριπτική πλειονότητα, σχεδόν οκτώ στους δέκα τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκοπήσης της Metron Analysis που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο του Mega.

Ειδικότερα, ως προς την αιματοχυσία στη Γάζα το 28% θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση Νετανιάχου, το 13% τη Χαμάς και το 54% και τους δύο, με όσους αποδίδουν την ευθύνη στην κυβέρνηση Νετανιάχου να προέρχονται κυρίως από την αριστερά, την κεντροαριστερά και το κέντρο, ενώ κεντροδεξιοί και δεξιοί αποδίδουν πρωτίστως ευθύνη στην Χαμάς. Ωστόσο το 76% τίθεται υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, τοποθέτηση που είναι πλειοψηφική σε όλο το ιδεολογικό φάσμα.

gaza 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες εταιρείες κερδίζουν από τη σφαγή στη Γάζα

nlchdygcny68cc474ee0830
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΤ σε αμόκ στην Πάτρα: ΜΑΤατζής ρίχνει μπουνιά σε συνάδελφό του ενώ διαλύουν με χημικά την πορεία για τον Παύλο Φύσσα (Video)

kinita-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στη φυλακή οι 2 Τούρκοι που συνελήφθησαν με 12.500 κινητά τηλέφωνα

xania-dedisa-fotia-18-9-2025-5
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακρωτήρι Χανίων – Σε εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων

famellos poreia fyssa – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από τη συγκέντρωση για τον Παύλο Φύσσα: Η μάχη κατά του φασισμού δίνεται κάθε μέρα

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

