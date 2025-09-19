search
Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν είναι γενοκτονία στη Γάζα – Αν δω τον Νετανιάχου δεν θα τον συλλάβω»

19.09.2025 00:10
Την άποψή του ότι στη Γάζα δεν συντελείται γενοκτονία εξέφρασε, μιλώντας στο Action24, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «γενοκτονία σε έναν λαό που ήταν τρία εκατομμύρια πριν 30 χρόνια και είναι 8 εκατομμύρια τώρα δεν μπορεί να υπάρξει.

Όμως είναι πολύ σκληρές οι εικόνες και επώδυνες στη Γάζα κυρίως από τα παιδιά που είναι θύματα αυτού του πολέμου. Πιστεύω πως η διεθνής κοινότητα κάνει πολύ μεγάλο λάθος που αντί να κυνηγάει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους, κυνηγάει τη Χαμάς».

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με μεγάλη δυσκολία και πως δεν θα συλλάβει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά το ένταλμα.

«Εγώ αν δω τον Νετανιάχου δεν θα τον συλλάβω. Εσείς αν θέλετε να τον συλλάβετε», είπε χαρακτηριστικά.

