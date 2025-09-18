search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 17:34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

18.09.2025 16:48

Ο Μακάριος Λαζαρίδης το πάει για «Δημήτρης Μαρκόπουλος» της εξεταστικής ΟΠΕΚΕΠΕ   

18.09.2025 16:48
Μακάριος Λαζαρίδης
ΕUROKINISSI

Ότι με την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναδειχθούν – όχι με την καλή έννοια – νέα… ταλέντα – και εδώ, όχι με την καλή έννοια – της γαλάζιας κοινοβουλευτικής δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βουλευτές της ΝΔ δηλαδή που θα δεχθούν πρόθυμα και χωρίς καν πίεση, να διεκπεραιώσουν κάθε γελοίο ελιγμό και να υποστηρίξουν οποιοδήποτε επιχείρημα, που θα βοηθήσει τη ΝΔ να συγκαλύψει το σκάνδαλο.

Αλλά, προφανώς δεν είναι όλοι ίδιοι. Υπάρχουν οι λιγότερο και οι περισσότερο πρόθυμοι – και… «ταλαντούχοι» μην ξεχνιόμαστε. Ήδη από την αρχή των συνεδριάσεων της επιτροπής ξεχωρίζει ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης. Ο οποίος έκανε τη διαπίστωση για… νόμπελ, ότι «η πρόταση της ΝΔ ξεπερνά σε συμφωνία το 70% με τα υπόλοιπα κόμματα», αναφερόμενος στους καταλόγους που προτείνουν τα κόμμα.   

Το ότι έσπευσε να πει κάτι τέτοιο δείχνει ότι έχει τα φόντα να εξελιχθεί σε… «Δημήτρη Μαρκόπουλο» της εξεταστικής ΟΠΕΚΕΠΕ, τηρουμένων φυσικά των αναλογιών. Ωστόσο δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμα, έχει δρόμο η δοκιμασία…

