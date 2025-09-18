search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 11:39

Ανέξοδα πανηγύρια Γεραπετρίτη για την ΑΟΖ με Λιβύη

18.09.2025 11:39
gerapetritis_new_123

Δεν θέλω να στεναχωρήσω όσους έσπευσαν το βράδυ της Τετάρτης να πανηγυρίσουν για τη… «μεγάλη επιτυχία» του Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με την έναρξη συζητήσεων με τη Λιβύη για οριοθέτηση ΑΟΖ, αλλά αυτό ελάχιστον ή και καθόλου δεν φαίνεται να επηρεάζει το θέμα του τουρκολιβυκού συμφώνου.

Η κίνηση που κάνει η κυβέρνηση της (δυτικής) Λιβύης για την έναρξη των συζητήσεων με την Ελλάδα είναι περίπου αναγκαία και λόγω της παρουσίας της Chevron στην περιοχή για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Αργά ή γρήγορα θα γίνονταν, κατά κάποιο τρόπο μέσα σε αυτές τις συνθήκες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοινότητα καθεστώς της Τρίπολης, που έκανε τη συμφωνία με τον Ερντογάν, θέτει εν αμφιβόλω το περιβόητο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Είναι θετικό που ξεκινούν οι (τεχνικές) συνομιλίες των δύο χωρών. Μέχρι εκεί. Για το παρακάτω έχει δρόμο ακόμα…

Διαβάστε επίσης

Ο Λοβέρδος, ο συνωστισμός στο Νότιο Τομέα και ο Θωμάς

Άγριος καυγάς για ένα… έδρανο

Τι σημαίνει που ο Τσίπρας ξεκινά με δυνητικό ποσοστό 20+

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Premium ενδοφακοί: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα γυαλιά μετά τον καταρράκτη

kristersson-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

opekepe exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική OΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι μάρτυρες που προτείνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

giannis-malamas_1509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του

mazonakis-kousoulos-new
MEDIA

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:11
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Premium ενδοφακοί: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα γυαλιά μετά τον καταρράκτη

kristersson-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

opekepe exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική OΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι μάρτυρες που προτείνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

1 / 3