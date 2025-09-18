Ανέξοδα πανηγύρια Γεραπετρίτη για την ΑΟΖ με Λιβύη

Δεν θέλω να στεναχωρήσω όσους έσπευσαν το βράδυ της Τετάρτης να πανηγυρίσουν για τη… «μεγάλη επιτυχία» του Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με την έναρξη συζητήσεων με τη Λιβύη για οριοθέτηση ΑΟΖ, αλλά αυτό ελάχιστον ή και καθόλου δεν φαίνεται να επηρεάζει το θέμα του τουρκολιβυκού συμφώνου.

Η κίνηση που κάνει η κυβέρνηση της (δυτικής) Λιβύης για την έναρξη των συζητήσεων με την Ελλάδα είναι περίπου αναγκαία και λόγω της παρουσίας της Chevron στην περιοχή για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Αργά ή γρήγορα θα γίνονταν, κατά κάποιο τρόπο μέσα σε αυτές τις συνθήκες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοινότητα καθεστώς της Τρίπολης, που έκανε τη συμφωνία με τον Ερντογάν, θέτει εν αμφιβόλω το περιβόητο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Είναι θετικό που ξεκινούν οι (τεχνικές) συνομιλίες των δύο χωρών. Μέχρι εκεί. Για το παρακάτω έχει δρόμο ακόμα…

Διαβάστε επίσης

Ο Λοβέρδος, ο συνωστισμός στο Νότιο Τομέα και ο Θωμάς

Άγριος καυγάς για ένα… έδρανο

Τι σημαίνει που ο Τσίπρας ξεκινά με δυνητικό ποσοστό 20+