Ο Λοβέρδος, ο συνωστισμός στο Νότιο Τομέα και ο Θωμάς

Πολλές… καραμπόλες φαίνεται ότι φέρνει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας η έλευση του Ανδρέα Λοβέρδου και η συμπερίληψή του στη λίστα του Νοτίου Τομέα της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια εκλέγονται από το κυβερνών κόμμα οι Δένδιας, Θεοδωρικάκος, Κυρανάκης, Σπανάκης, Θεοχάρης, Άννα Καραμανλή, Καλλιάνος, Βούλτεψη, ενώ οι πληροφορίες από την Πειραιώς αναφέρουν ότι στη λίστα θα συμπεριληφθούν και οι Σταύρος Παπασταύρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος και Νίκος Ρωμανός.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, στον Νότιο Τομέα επικρατεί… συνωστισμός, με αποτέλεσμα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, να υπάρχει προβληματισμός για το αν ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης – το όνομα του οποίου έχει ακουστεί τους τελευταίους μήνες για διάφορα πόστα εντός της ΝΔ – θα έπρεπε να είναι υποψήφιος εκεί.

Από την άλλη, πάντως, μια εναλλακτική, η οποία, όπως μαθαίνουμε, έχει συζητηθεί στο παρελθόν αφορά στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Θ. Βαρβιτσιώτη στη Λακωνία, όπου θεωρείται ότι θα βγει… με τα τσαρούχια – ας μην ανησυχεί, πάντως, ο Θανάσης Δαβάκης.

Πάντως, όλα αυτά ανήκουν προς το παρόν στη σφαίρα των υποθέσεων, καθώς, όπως μαθαίνει η στήλη, δεν έχει οριστικοποιηθεί απολύτως τίποτα…

