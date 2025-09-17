search
17.09.2025 20:09

«Πράσινα» καρφιά πρώην συντρόφων για τη… «γαλάζια» πορεία του Ανδρέα Λοβέρδου

17.09.2025 20:09
loverdos diamantopoulou – new

Δεν άφησαν να πέσει κάτω η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία οι πρώην σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ και έριξαν… χολή.

Τον χορό άνοιξε η Άννα Διαμαντοπούλου, που ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή παραίτησης του Ανδρέα Λοβέρδου, με τον πρώην υπουργό να σηκώνει το γάντι και να απαντά ότι οι λόγοι της παραίτησής του είναι αμιγώς πολιτικοί.

Τη σκυτάλη πήραν Παναγιώτης Δουδωνής, που κατηγόρησε τον πρώην διεκδικητή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για αυτο-υπονόμευση, και Μιχάλης Κατρίνης που έκανε λόγο για πολιτικό αμοραλισμό.

Αλλά κια ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας πέταξε καρφί σε ανάρτησή του μιλώντας για λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού.

Και είμαστε μόνο στην αρχή…

merts ursula 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος να μην εφαρμοστούν ποτέ οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ – Πώς το Βερολίνο «δένει τα χέρια» της φον ντερ Λάιεν

oly-pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος 0-0 – «Χειροπέδες» πέρασαν στους ερυθρόλευκους οι Κύπριοι

fed-epitokia-98-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

basen antra palaistinios skinithetis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός εκ των σκηνοθετών του No Other Land

bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Mε καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε o Μπολσονάρου

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

