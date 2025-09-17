«Πράσινα» καρφιά πρώην συντρόφων για τη… «γαλάζια» πορεία του Ανδρέα Λοβέρδου

Δεν άφησαν να πέσει κάτω η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία οι πρώην σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ και έριξαν… χολή.

Τον χορό άνοιξε η Άννα Διαμαντοπούλου, που ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή παραίτησης του Ανδρέα Λοβέρδου, με τον πρώην υπουργό να σηκώνει το γάντι και να απαντά ότι οι λόγοι της παραίτησής του είναι αμιγώς πολιτικοί.

Τη σκυτάλη πήραν Παναγιώτης Δουδωνής, που κατηγόρησε τον πρώην διεκδικητή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για αυτο-υπονόμευση, και Μιχάλης Κατρίνης που έκανε λόγο για πολιτικό αμοραλισμό.

Αλλά κια ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας πέταξε καρφί σε ανάρτησή του μιλώντας για λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού.

Και είμαστε μόνο στην αρχή…

