search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 14:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 13:57

Το βίντεο της ΚΝΕ με πρωταγωνιστή τον Κουτσούμπα ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας

17.09.2025 13:57
kne_koutsoumpas_1709_1460-820_new

Η ΚΝΕ «ανέβασε» ένα βίντεο στο TikTok, ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, να συνομιλεί με εργαζόμενους για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

«TikTok video της ΚΝΕ ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτωβρίου με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, όχι μηχανές!

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, συνομιλεί με εργαζόμενους για το νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης για τις 13 ώρες δουλειάς και την επέκταση της “ευελιξίας” στις εργασιακές σχέσεις», αναφέρει η ΚΝΕ στην ανάρτησή της.

@twra_kke 🎞️TikTok video της ΚΝΕ ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας της 1ηςΟκτωβρίου με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ‼️Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, όχι μηχανές! 🔴Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, συνομιλεί με εργαζόμενους για το νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης για τις 13 ώρες δουλειάς και την επέκταση της «ευελιξίας» στις εργασιακές σχέσεις. #fyp ##kke #greektiktok #kne #φυπ ♬ πρωτότυπος ήχος – Τώρα ΚΚΕ!

Διαβάστε επίσης:

O… χωροφύλακας Πλεύρης

Εκκλησία της Κρήτης: Δεν αλλάζει η ρύθμιση για το αμετάθετο

Σάκης Αρναούτογλου από την Κέρκυρα: «Η Ευρώπη δεν χτίζεται στις Βρυξέλλες, αλλά στην Περιφέρεια και στα νησιά μας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
piri reis ploio toyrkia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίρι Ρέις: Η Αθήνα αποκλιμακώνει την ένταση ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – «Δεν υπάρχει πανικός»

palestini_sinavlies
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

parastasi-new (2)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

kne_koutsoumpas_1709_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο της ΚΝΕ με πρωταγωνιστή τον Κουτσούμπα ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας

BULLYING_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 14:27
piri reis ploio toyrkia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίρι Ρέις: Η Αθήνα αποκλιμακώνει την ένταση ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – «Δεν υπάρχει πανικός»

palestini_sinavlies
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

parastasi-new (2)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

1 / 3