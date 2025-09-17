Το βίντεο της ΚΝΕ με πρωταγωνιστή τον Κουτσούμπα ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας

Η ΚΝΕ «ανέβασε» ένα βίντεο στο TikTok, ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, να συνομιλεί με εργαζόμενους για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

«TikTok video της ΚΝΕ ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτωβρίου με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, όχι μηχανές!

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, συνομιλεί με εργαζόμενους για το νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης για τις 13 ώρες δουλειάς και την επέκταση της “ευελιξίας” στις εργασιακές σχέσεις», αναφέρει η ΚΝΕ στην ανάρτησή της.

