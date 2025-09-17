search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 12:20
17.09.2025 11:43

Εκκλησία της Κρήτης: Δεν αλλάζει η ρύθμιση για το αμετάθετο

17.09.2025 11:43
mitsotakis_evgenios

Μπορεί το Μαξίμου να παρουσίασε -πολύ συνοπτικά- ως θετικό το κλίμα κατά τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, ομού μετά του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει αγεφύρωτο.

Ο λόγος για την διαβόητη ρύθμιση για το «αμετάθετο» όσον αφορά στην εκλογή μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης, που πέρασε η κυβέρνηση και η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο νησί. Οι πλήροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο κ. Ευγένιος ζήτησε από τον πρωθυπουργό να καταργηθεί η ρύθμιση, ωστόσο ο Κ. Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός φέρεται να είπε ότι η ρύθμιση αυτή έχει την έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο οποίο υπάγεται η Εκκλησία της Κρήτης, και ότι δεν τίθεται θέμα πλήγματος του αυτοδιοίκητου της Εκκλησίας του νησιού. Τώρα μένει να φανεί πώς θα αντιδράσει η Επαρχιακή Ιερά Σύνοδος, η οποία έχει ήδη κατακεραυνώσει τη ρύθμιση.

