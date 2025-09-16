search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 22:54
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 22:30

Τους… παίρνει μαζί του στη ΝΔ ο Λοβέρδος – Ποια στελέχη των Δημοκρατών θα τον ακολουθήσουν

16.09.2025 22:30
vouros loverdos 88- new

Δεν πάει μόνος του στη ΝΔ ο Ανδρέας Λοβέρδος, η προσχώρηση του οποίου στο κυβερνών κόμμα ανακοινώθηκε και επισήμως.

Ο … «για πάντα ΠΑΣΟΚ» πρώην υπουργός, προσχωρεί στη ΝΔ μαζί με στελέχη του δικού του κόμματος, των Δημοκρατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ΝΔ προσχωρούν η Μαρία Μηλίνη, η Τατιάνα Δουβαρά, ο Παναγιώτης Κονσόλας και ο Γιάννης Βούρος.

Λέτε να δούμε κι άλλους όσο πλησιάζουμε τις εκλογές;

Διαβάστε επίσης:

Ο Φάμελλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Απάνθρωπη η άρνηση του αιτήματος εκταφής»

Όταν ο Λοβέρδος δήλωνε «για πάντα ΠΑΣΟΚ»

«Πήρανε τον… Πίου» – Πώς σχολιάζουν στη Χαριλάου τη μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koridallos kavgas 33- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στον Κορυδαλλό: Τον δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο για μια θέση πάρκινγκ

panathinaikos-545
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι παίκτες, «ο κόσμος να σταθεί στο πλευρό μας» – «Θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί η ομάδα» λέει η ΠΑΕ

vouros loverdos 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τους… παίρνει μαζί του στη ΝΔ ο Λοβέρδος – Ποια στελέχη των Δημοκρατών θα τον ακολουθήσουν

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 – Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στον… κόσμο του ο Νετανιάχου: «Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο» – Παρά τη σφαγή στη Γάζα, μίλησε και για την… ανθηρή οικονομία του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

isap 77654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές - Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 22:49
koridallos kavgas 33- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στον Κορυδαλλό: Τον δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο για μια θέση πάρκινγκ

panathinaikos-545
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι παίκτες, «ο κόσμος να σταθεί στο πλευρό μας» – «Θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί η ομάδα» λέει η ΠΑΕ

vouros loverdos 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τους… παίρνει μαζί του στη ΝΔ ο Λοβέρδος – Ποια στελέχη των Δημοκρατών θα τον ακολουθήσουν

1 / 3