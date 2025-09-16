Τους… παίρνει μαζί του στη ΝΔ ο Λοβέρδος – Ποια στελέχη των Δημοκρατών θα τον ακολουθήσουν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν πάει μόνος του στη ΝΔ ο Ανδρέας Λοβέρδος, η προσχώρηση του οποίου στο κυβερνών κόμμα ανακοινώθηκε και επισήμως.
Ο … «για πάντα ΠΑΣΟΚ» πρώην υπουργός, προσχωρεί στη ΝΔ μαζί με στελέχη του δικού του κόμματος, των Δημοκρατών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ΝΔ προσχωρούν η Μαρία Μηλίνη, η Τατιάνα Δουβαρά, ο Παναγιώτης Κονσόλας και ο Γιάννης Βούρος.
Λέτε να δούμε κι άλλους όσο πλησιάζουμε τις εκλογές;
