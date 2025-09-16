Τους… παίρνει μαζί του στη ΝΔ ο Λοβέρδος – Ποια στελέχη των Δημοκρατών θα τον ακολουθήσουν

Δεν πάει μόνος του στη ΝΔ ο Ανδρέας Λοβέρδος, η προσχώρηση του οποίου στο κυβερνών κόμμα ανακοινώθηκε και επισήμως.



Ο … «για πάντα ΠΑΣΟΚ» πρώην υπουργός, προσχωρεί στη ΝΔ μαζί με στελέχη του δικού του κόμματος, των Δημοκρατών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ΝΔ προσχωρούν η Μαρία Μηλίνη, η Τατιάνα Δουβαρά, ο Παναγιώτης Κονσόλας και ο Γιάννης Βούρος.

Λέτε να δούμε κι άλλους όσο πλησιάζουμε τις εκλογές;

