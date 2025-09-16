«Πήρανε τον… Πίου» – Πώς σχολιάζουν στη Χαριλάου τη μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ

Η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ δεν προκάλεσε έκπληξη στη Χαριλάου Τρικούπη – και μάλλον, γενικά κανένας δεν εξεπλάγη από αυτή την κίνηση.

Στο ΠΑΣΟΚ τη περίμεναν εδώ και καιρό την εξέλιξη και σχεδόν απορούσαν γιατί το Μαξίμου δεν… κλείνει τον παίκτη, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος από τις περσινές ευρωεκλογές και μετά την αποτυχία των Δημοκρατών να μπουν στην ευρωβουλή.

Επί ώρα απέφευγαν να κάνουν κάποιο επίσημο σχόλιο και έτσι η πρώτη αντίδραση – μετά από ένα δίωρο περίπου από την ανακοίνωση της μεταγραφής – ήταν άτυπη: «Ο Μητσοτάκης πήρε τον… Πίου» έλεγαν, παραπέμποντας στη γνωστή διαφήμιση με τον «ντριπλέρ» που έπεφτε μόνος του…

