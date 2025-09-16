«Πήρανε τον… Πίου» – Πώς σχολιάζουν στη Χαριλάου τη μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ δεν προκάλεσε έκπληξη στη Χαριλάου Τρικούπη – και μάλλον, γενικά κανένας δεν εξεπλάγη από αυτή την κίνηση.
Στο ΠΑΣΟΚ τη περίμεναν εδώ και καιρό την εξέλιξη και σχεδόν απορούσαν γιατί το Μαξίμου δεν… κλείνει τον παίκτη, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος από τις περσινές ευρωεκλογές και μετά την αποτυχία των Δημοκρατών να μπουν στην ευρωβουλή.
Επί ώρα απέφευγαν να κάνουν κάποιο επίσημο σχόλιο και έτσι η πρώτη αντίδραση – μετά από ένα δίωρο περίπου από την ανακοίνωση της μεταγραφής – ήταν άτυπη: «Ο Μητσοτάκης πήρε τον… Πίου» έλεγαν, παραπέμποντας στη γνωστή διαφήμιση με τον «ντριπλέρ» που έπεφτε μόνος του…
Διαβάστε επίσης:
Όταν ο Λοβέρδος έλεγε ότι αν αποτύχει στις ευρωεκλογές θα αποχωρήσει από την πολιτική (video)
Τα πρώτα… καλωσορίσματα στον Λοβέρδο από τον Τσιάρα: «Όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια συζήτηση» (video)
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο – «Η ζωή δεν είναι δεδομένη – Λευτεριά στην Παλαιστίνη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.