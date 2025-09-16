search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 15:35
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 13:53

«Πήρανε τον… Πίου» – Πώς σχολιάζουν στη Χαριλάου τη μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ

16.09.2025 13:53
andreas_loverdos_new

Η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ δεν προκάλεσε έκπληξη στη Χαριλάου Τρικούπη – και μάλλον, γενικά κανένας δεν εξεπλάγη από αυτή την κίνηση.

Στο ΠΑΣΟΚ τη περίμεναν εδώ και καιρό την εξέλιξη και σχεδόν απορούσαν γιατί το Μαξίμου δεν… κλείνει τον παίκτη, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος από τις περσινές ευρωεκλογές και μετά την αποτυχία των Δημοκρατών να μπουν στην ευρωβουλή.

Επί ώρα απέφευγαν να κάνουν κάποιο επίσημο σχόλιο και έτσι η πρώτη αντίδραση – μετά από ένα δίωρο περίπου από την ανακοίνωση της μεταγραφής – ήταν άτυπη: «Ο Μητσοτάκης πήρε τον… Πίου» έλεγαν, παραπέμποντας στη γνωστή διαφήμιση με τον «ντριπλέρ» που έπεφτε μόνος του…

Διαβάστε επίσης:

Όταν ο Λοβέρδος έλεγε ότι αν αποτύχει στις ευρωεκλογές θα αποχωρήσει από την πολιτική (video)

Τα πρώτα… καλωσορίσματα στον Λοβέρδο από τον Τσιάρα: «Όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια συζήτηση» (video)

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο – «Η ζωή δεν είναι δεδομένη – Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hodeida-israel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF λέει ότι θα χτυπήσει το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη – Εξέδωσε εντολής εκκένωσης

andreas-loverdos_1609_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

robert-redford
LIFESTYLE

Έκτακτο – Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

fragkoulis-marinella-new
LIFESTYLE

Μάριος Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας τη θυμόμαστε έτσι όπως ήταν – Τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ» (Video)

ëc3van-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Citroën C3 VAN : Πρωταγωνιστής στην κατηγορία των CAR VAN

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 15:35
hodeida-israel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF λέει ότι θα χτυπήσει το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη – Εξέδωσε εντολής εκκένωσης

andreas-loverdos_1609_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

robert-redford
LIFESTYLE

Έκτακτο – Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

1 / 3