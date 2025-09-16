search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Όταν ο Λοβέρδος έλεγε ότι αν αποτύχει στις ευρωεκλογές θα αποχωρήσει από την πολιτική (video)

Τελικά η πολιτική πορεία του Ανδρέα Λοβέρδου… δεν έκλεισε μετά τις ευρωεκλογές. Αντίθετα, ο πρώην υπουργός προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, της οποίας θέσεις υπερασπιζόταν με… θέρμη πριν ακόμη καλά καλά αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ.

Από τότε φημολογούνταν ότι θα πάρει… μεταγραφή στο κυβερνών κόμμα, αλλά αντ’ αυτού ίδρυσε τους «Δημοκράτες», ένα κόμμα που πέρασε και…δεν ακούμπησε.

Ωστόσο, όταν το δημιούργησε, είχε κάνει μια δήλωση πριν τις ευρωεκλογές του 2024, την οποία όπως φαίνεται… ξέχασε.

«Αν δεν κερδηθεί το 3% στις επερχόμενες ευρωεκλογές, θα είναι η τελική πράξη της πολιτικής πορείας μου. Νομίζω ότι είναι λογικό», είχε πει σε ομιλία του, κατά την οποία χαρακτήρισε τη ΝΔ «κόμμα της δεξιάς» και το δικό του «Κεντρώο», αναφέροντας ότι η ΝΔ «παράγει απογοήτευση»

Τελικά δεν έπιασε ούτε το… 1,5% (συγκεκριμένα είχε 1,45%), όμως απ ότι φαίνεται, η πορεία αυτή στην πολιτική, έχει και συνέχεια…

