Ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε χαμηλούς τόνους έναντι Ανδρουλάκη παρά τις αιχμές του για «λαϊκισμό»

Δεν έκαναν κάποιο σχόλιο, επίσημο ή ανεπίσημο, από την Κουμουνδούρου για τις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ την Κυριακή.

Μολονότι τους ενόχλησαν οι αναφορές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, περί λαϊκισμού και πλειοδοσίας, αλλά και η στάση ίσων αποστάσεων που τήρησε όταν ρωτήθηκε αν συμμερίζεται τη θέση της κυβέρνησης για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «έχει χρυσό χορηγό».

Εν τούτοις, όπως εξηγούσε υψηλόβαθμο στέλεχος, δεν έκαναν κάποιο σχόλιο υπό το σκεπτικό ότι «δεν τοποθετούμαστε αρνητικά γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι αντίπαλός μας το ΠΑΣΟΚ».

Φαίνεται πως η Κουμουνδούρου επιλέγει αυτή τη στιγμή να μην εκπέμψει σήμα που μπορεί να ερμηνευθεί ως «τοξικότητα» εκ μέρους της, την ώρα που προσπαθεί να ενισχύσει το μήνυμά της για συνεργασίες και αντιμετώπιση του κατακερματισμού των προοδευτικών δυνάμεων προκειμένου να υπάρξει απάντηση στον Μητσοτάκη. Μήνυμα με το οποίο επιχειρεί να «αποθαρρύνει» και τον Αλέξη Τσίπρα από την ίδρυση ενός χωριστού από τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικού φορέα…

Διαβάστε επίσης:

Γιατί ο Μητσοτάκης θα (υπο)δεχθεί στο Μαξίμου τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Το αγαπημένο καφενείο του Ανδρουλάκη στην Κρήτη, οι κολοκυθανθοί και τα ντολμαδάκια

Διαρκώς δίπλα στον Ανδρουλάκη ο Μπένος