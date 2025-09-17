Σάκης Αρναούτογλου από την Κέρκυρα: «Η Ευρώπη δεν χτίζεται στις Βρυξέλλες, αλλά στην Περιφέρεια και στα νησιά μας»

Τριήμερη αποστολή πραγματοποίησε στα Ιόνια νησιά η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλής τον Ισπανό Σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Marcos Ros Sempere.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Σάκης Αρναούτογλου, μαζί με τον Φρέντη Μπελέρη και άλλους ευρωβουλευτές από άλλες παρατάξεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με τον περιφερειάρχη Ιονίου, Γιάννη Τρεπεκλή, τον υφυπουργό Ναυτιλίας Στέφανο Γκίκα και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιπίκησης.

Η αποστολή επισκέφθηκε εμβληματικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκά προγράμματα: την ανάπλαση του Άλσους Γαρίτσας–Ανεμόμυλου, την αποκατάσταση της Villa Rossa και τη μετατροπή του ιστορικού Ελαιοτριβείου του Κυβερνήτη σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χώρο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συζήτηση για την κλιματική ανθεκτικότητα, τη νησιωτικότητα και τη στήριξη των μικρών νησιών.

Ο Σάκης Αρναούτογλου στις παρεμβάσεις του υπογράμμισε ότι η Πολιτική Συνοχής δεν είναι απλά οικονομικά μεγέθη, «αλλά το ορατό πρόσωπο της Ευρώπης στις Περιφέρειες, φέρνοντας παραδείγματα έργων που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών». Τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν ειδικά μέτρα για τα μικρά και απομονωμένα νησιά, όπως οι Παξοί και τα Διαπόντια, ώστε να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ενέργεια, υγεία, μεταφορές και σε ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους πολίτες.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση της Κομισιόν για τη συγκέντρωση των Ταμείων σε ένα ενιαίο Υπερταμείο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τις Περιφέρειες και θα ακυρώσει στην πράξη τον χαρακτήρα της Συνοχής.

Με το τέλος της επίσκεψης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά έδειξαν σε όλη την Ευρώπη τι σημαίνει η Πολιτική Συνοχής όταν γίνεται εργαλείο ζωής. Από τις αναπλάσεις που αλλάζουν την εικόνα των πόλεων, μέχρι την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της αγροδιατροφικής μας παράδοσης, τα ευρωπαϊκά κονδύλια αφήνουν απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Όμως η πραγματική πρόκληση δεν βρίσκεται μόνο στα μεγάλα έργα. Βρίσκεται στα μικρά και απομονωμένα νησιά, εκεί όπου η πρόσβαση σε υγεία, ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακές υπηρεσίες παραμένει καθημερινός αγώνας. Εκεί κρίνεται στην πράξη η έννοια της Συνοχής.

Από την Κέρκυρα στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: η Πολιτική Συνοχής πρέπει να μείνει αυτόνομη, ισχυρή και με ανθρώπινο πρόσωπο. Γιατί η δύναμη της Ευρώπης δεν βρίσκεται σε απομακρυσμένα κέντρα αποφάσεων, αλλά εδώ – στις Περιφέρειες, στις τοπικές κοινωνίες, στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την καρδιά της Ευρώπης».

