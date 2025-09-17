O… χωροφύλακας Πλεύρης

Το ρόλο του… αστυνομικού – για να μην πούμε του… δικαστή Ντρεντ – φαίνεται ότι έχει αναλάβει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Αφού κατάφερε να κάνει τη «γκάφα» με τον μετανάστη που φέρεται να ενόχλησε εύζωνα στο Σύνταγμα, τώρα εμφανίζεται ως… τιμωρός: ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου, αναφέρεται από πηγές του υπουργείου.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός ζήτησε να κινηθεί διαδικασία επανεξέτασης του καθεστώτος ασύλου και για τους Παλαιστίνιους που ξυλοφόρτωσαν τον Ισραηλινό τουρίστα και μέλος του IDF που τους επιτέθηκε κατεβάζοντας και σχίζοντας παλαιστινιακές σημαίες στο Σύνταγμα.

Η στήλη έχει να κάνει μόνο ένα σχόλιο: στα ευνομούμενα κράτη ο κατηγορούμενος θεωρείται αθώος, μέχρι αποδείξεως του εναντίου…

