Τι ισχύει για τον μετανάστη που φέρεται να πρόσβαλε στους Εύζωνες – «Δεν είναι fake news το βίντεο» επιμένει το υπ. Μετανάστευσης

Σάλος έχει ξεσπάσει με το περιστατικό με τον μετανάστη που φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, την Κυριακή (17.08) ανήρτησε το εν λόγω βίντεο στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πια καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Η ανάρτηση σχολιάστηκε θετικά από χρήστες των social media που χρησιμοποιούν κι αυτοί τον όρο «λαθρομετανάστες» και αρνητικά από όλο τον υπόλοιπο κόσμο που πιστεύει στο Κράτος Δικαίου και στο λεγόμενο due process.

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Ωστόσο, δημοσιεύματα σήμερα υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί fake news και στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικά βίντεο που ενώθηκαν για να κάνουν αίσθηση. Σύμφωνα με το policereport.gr, το περιστατικό που περιγράφει ο Θ. Πλεύρης δεν είναι ένα, αλλά… δύο: όσον αφορά στα περί παρενόχλησης των Ευζώνων, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «περί τις 17:10 της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025, μετά από υπόδειξη του Επόπτη των Ευζώνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, προσήχθη από αστυνομικούς της ΥΜΕΤ άτομο αφγανικής καταγωγής, καθώς παρενοχλούσε τους Εύζωνες. Το άτομο παρελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για το ΑΤ Συντάγματος».

Ένας πχιο Έλληνας έβριζε τον εύζωνα.

Υπέροχα… pic.twitter.com/2sk9s7vgOx — Geo Pfl (@geo_pfl) August 16, 2025

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το περιστατικό που επικαλέστηκε ο Υπουργός, Θάνος Πλεύρης είναι απολύτως πραγματικό. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο αλλοδαπός προέβη σε προκλητικές ενέργειες τόσο στις 10 Αυγούστου 2025 όσο και στις 12 Αυγούστου 2025. «Δε μπορούσε να συλληφθεί διότι εκκρεμούσε η εξέταση ασύλου. Η πράξη διακοπής εξέτασης και επιστροφής εξεδόθη 14.08.25 μετά την προκλητική συμπεριφορά» σημειώνουν.

«Μάλιστα διαβιβάστηκε στο άσυλο η προκλητική συμπεριφορά του όπως αποτυπώθηκε στην προσαγωγή του για να κριθεί η κάθε επόμενη προσφυγή του κατά τον ίδιο τρόπο .Επομένως ο αλλοδαπός που προκάλεσε και έχει διακοπή η εξέταση ασύλου του και έχει εκδοθεί πράξη επιστροφής. Παράλληλα διαβιβάστηκε και βίντεο που κυκλοφορεί για αντίστοιχη ταυτοποίηση» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

