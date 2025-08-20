search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

20.08.2025 19:30

Τι ισχύει για τον μετανάστη που φέρεται να πρόσβαλε στους Εύζωνες – «Δεν είναι fake news το βίντεο» επιμένει το υπ. Μετανάστευσης

plevris_thanos_new_123

Σάλος έχει ξεσπάσει με το περιστατικό με τον μετανάστη που φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, την Κυριακή (17.08) ανήρτησε το εν λόγω βίντεο στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πια καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Η ανάρτηση σχολιάστηκε θετικά από χρήστες των social media που χρησιμοποιούν κι αυτοί τον όρο «λαθρομετανάστες» και αρνητικά από όλο τον υπόλοιπο κόσμο που πιστεύει στο Κράτος Δικαίου και στο λεγόμενο due process.

Ωστόσο, δημοσιεύματα σήμερα υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί fake news και στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικά βίντεο που ενώθηκαν για να κάνουν αίσθηση. Σύμφωνα με το policereport.gr, το περιστατικό που περιγράφει ο Θ. Πλεύρης δεν είναι ένα, αλλά… δύο: όσον αφορά στα περί παρενόχλησης των Ευζώνωναστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «περί τις 17:10 της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025, μετά από υπόδειξη του Επόπτη των Ευζώνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, προσήχθη από αστυνομικούς της ΥΜΕΤ άτομο αφγανικής καταγωγής, καθώς παρενοχλούσε τους Εύζωνες. Το άτομο παρελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για το ΑΤ Συντάγματος».

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το περιστατικό που επικαλέστηκε ο Υπουργός, Θάνος Πλεύρης είναι απολύτως πραγματικό. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο αλλοδαπός προέβη σε προκλητικές ενέργειες τόσο στις 10 Αυγούστου 2025 όσο και στις 12 Αυγούστου 2025. «Δε μπορούσε να συλληφθεί διότι εκκρεμούσε η εξέταση ασύλου. Η πράξη διακοπής εξέτασης και επιστροφής εξεδόθη 14.08.25 μετά την προκλητική συμπεριφορά» σημειώνουν.

«Μάλιστα διαβιβάστηκε στο άσυλο η προκλητική συμπεριφορά του όπως αποτυπώθηκε στην προσαγωγή του για να κριθεί η κάθε επόμενη προσφυγή του κατά τον ίδιο τρόπο .Επομένως ο αλλοδαπός που προκάλεσε και έχει διακοπή η εξέταση ασύλου του και έχει εκδοθεί πράξη επιστροφής. Παράλληλα διαβιβάστηκε και βίντεο που κυκλοφορεί για αντίστοιχη ταυτοποίηση» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

