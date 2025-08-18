Ο Πλεύρης και ο Άρειος Πάγος

Η στήλη γνωρίζει ότι μερικές φορές επαναλαμβάνεται, με κίνδυνο να γίνει κουραστική. Ωστόσο, επανάληψις μήτηρ μαθήσεως, που έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.

Αφορμή για την… επανάληψη ήταν η εκ νέου χρήση του όρου «λαθρομετανάστης» από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, σε ανάρτησή του στα social media. Η στήλη δεν θα ασχοληθεί με αυτή καθαυτή την υπόθεση στην οποία αναφέρεται ο Θ. Πλεύρης, αν και ίσως θα έπρεπε να μας απασχολήσει εκτενώς ο τρόπος με τον οποίο εκτελεί τα καθήκοντά του ο υπουργός.

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Απλώς θα υπενθυμίσει στο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το 2018, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, με έγγραφο που είχε αποστείλει στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και δι’ αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Περιφέρειάς τους, ζητούσε να «εξαλειφθεί στο μέλλον από τα υπηρεσιακά έγγραφα η χρήση του όρου “λαθρομετανάστης” και να χρησιμοποιούνται οι όροι “παράτυπα εισερχόμενα στη χώρα άτομα”, “πρόσφυγες”, “μετανάστες“, “αιτούντες άσυλο”».

Μάλιστα, η εισαγγελλέας του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας καλούσε τους δικαστικούς να επιμορφώσουν την κοινωνία, για την αποτροπή της χρήσης μειωτικών χαρακτηρισμών. Αυτά, αν και δεν πιστεύουμε ότι ο υπουργός δεν το γνωρίζει…

