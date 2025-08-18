Μπόρις Τζόνσον: Χαλαρώνει στις παραλίες της Εύβοιας πίνοντας κοκτέιλ και τρώγοντας πατατάκια

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, απολαμβάνει έναν πιο χαλαρό ρυθμό ζωής μετά τη θητεία του στην ηγεσία της χώρας, σημειώνει η βρετανική Mirror. Για ακόμη μια χρονιά επέλεξε την Εύβοια για τις διακοπές του.

Τον συνόδευαν η σύζυγός του Κάρι και τα τέσσερα παιδιά τους – ο Γουίλφρεντ, τεσσάρων ετών, η Ρόμι, δύο ετών, ο Φρανκ, ενός έτους, και η Πόπι, δύο μηνών.

Ο πρώην πολιτικός απόλαυσε μια βουτιά στη θάλασσα για να δροσιστεί από τη ζέστη. Ο 61χρονος Μπόρις χαλάρωσε στη συνέχεια στην παραλία, τρώγοντας ένα πακέτο πατατάκια και απολαμβάνοντας μερικά κοκτέιλ.

«Τώρα που κερδίζει τα προς το ζην ως αρθρογράφος και ομιλητής, ο Τζόνσον ξόδεψε περισσότερα σε αυτές τις διακοπές από ό,τι σε κάποιες από τις προηγούμενες εξορμήσεις του», σημειώνει η Mirror.

