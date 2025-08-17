Πλεύρης για μετανάστη που φέρεται να έβρισε Εύζωνες: «Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές» – Διεκόπη η εξέταση της αίτησης ασύλου του (Video)

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης στο X σε περιστατικό στο Σύνταγμα, κατά το οποίο μετανάστης φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Όπως σημειώνει ο κ. Πλεύρης, «λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του». Παράλληλα, προσθέτει ο υπουργός, «με εντολή μου στο φάκελό του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

Χρηστίδης: «Η ασέβεια προς τους Εύζωνες είναι ασέβεια προς την ίδια την Ελλάδα»

«Σήμερα, το πρωί, γίναμε μάρτυρες ενός απαράδεκτου επεισοδίου έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου ένας μετανάστης προχώρησε σε πράξεις προσβολής απέναντι στους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, σύμβολα τιμής, ανδρείας και εθνικής μνήμης», ανέφερε σε ανάρτηση του και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.

Και συνεχίζει: «Οι Εύζωνες δεν είναι απλοί φρουροί. Είναι ζωντανή ενσάρκωση της ιστορικής συνέχειας του Έθνους μας, φορείς μιας τιμημένης παράδοσης που ενώνει τους αγώνες του παρελθόντος με τη δημοκρατία του σήμερα.

Η ασέβεια προς τους Εύζωνες είναι ασέβεια προς την ίδια την Ελλάδα.

Όποιος βρίσκεται στην πατρίδα μας, Έλληνας πολίτης ή επισκέπτης, πρόσφυγας ή μετανάστης οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό προς τα εθνικά μας σύμβολα.

Η Ελλάδα είναι χώρα σεβασμού και φιλοξενίας, αλλά προκλητικές και υβριστικές συμπεριφορές δε μπορεί να γίνονται αποδεκτές.

Ο σεβασμός στην Ιστορία και στους θεσμούς δεν είναι διαπραγματεύσιμος».

