18.08.2025 07:56

Νίκος Χαρδαλιάς: Έβαλε… πλώρη για δεύτερη θητεία στην Περιφέρεια Αττικής

18.08.2025 07:56
nikos_xardalias251224

Μπορεί να μην έχει κλείσει καν το μισό της θητείας του, αλλά ο Νίκος Χαρδαλιάς φαίνεται ότι επιδιώκει και δεύτερη στην Περιφέρεια Αττικής.

Το δήλωσε, μάλιστα, ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Real News: «Δεν θεωρώ ότι τα καθήκοντα που μου ανέθεσαν οι πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής αποτελούν σκαλοπάτι για οτιδήποτε. Το αντίθετο: αποτελούν ύψιστη τιμή και μεγάλη ευθύνη. […] Γι’ αυτό και το 2028 σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου εκ νέου στην κρίση των πολιτών της Αττικής για να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω το σχέδιο μου, για μια δεύτερη θητεία – η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι και ο τελευταίος μου σταθμός στην πολιτική».

Δεν ξέρουμε, βέβαια, αν θα έχει την ίδια γνώμη ο πρόεδρος της Ν.Δ., ο οποίος και θα προτείνει τους υποψηφίους γιατις Περιφέρειες. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι ο Χαρδαλιάς είναι αυτοδιοικητικός εξ απαλών ονύχων, που λένε, και προφανώς θα ήθελε να τελειώσει την πολιτική του καριέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

