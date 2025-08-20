Είναι Fake news οι ισχυρισμοί Πλεύρη για μετανάστη που πρόσβαλε Εύζωνες; – To πραγματικό περιστατικό και το παλιό βίντεο

Πριν από μερικές ημέρες, μέσω social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ισχυρίστηκε ότι μετανάστης προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ότι ο ίδιος ως εκ της θέσεώς του, αποφάσισε ότι «η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής και απορριψης του αιτήματος του».

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… August 17, 2025

Η ανάρτηση του Θ. Πλεύρη σχολιάστηκε θετικά από χρήστες των social media που χρησιμοποιούν κι αυτοί τον όρο «λαθρομετανάστες» και αρνητικά από όλο τον υπόλοιπο κόσμο που πιστεύει στο Κράτος Δικαίου και στο λεγόμενο due process. Ωστόσο, φαίνεται ότι η «είδηση» που ο υπουργός μετέδωσε – για να δείξει πόσο έχει σκληρύνει η στάση της κυβέρνησης έναντι των μεταναστών – δεν είναι και τόσο αληθινή. Ή τουλάχιστον έτσι καταγγέλλεται / αποκαλύπτεται από site που ασχολείται με θέματα αστυνομικής φύσεως.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το policereport.gr, το περιστατικό που περιγράφει ο Θ. Πλεύρης δεν είναι ένα, αλλά… δύο: όσον αφορά στα περί παρενόχλησης των Ευζώνων, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «περί τις 17:10 της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025, μετά από υπόδειξη του Επόπτη των Ευζώνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, προσήχθη από αστυνομικούς της ΥΜΕΤ άτομο αφγανικής καταγωγής, καθώς παρενοχλούσε τους Εύζωνες. Το άτομο παρελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για το ΑΤ Συντάγματος».

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο ΑΤ Συντάγματος και μετά από εξακρίβωση στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος αφού τίποτα το ενοχοποιητικό δεν προέκυψε σε βάρος του, ενώ αν έτρεχε σε βάρος του απόφαση απέλασης ο 23χρονος θα κρατούνταν και οι αστυνομικοί θα τον μετέφεραν σε ΠΡΟΚΕΚΑ.

Από την άλλη, όσον αφορά στο βίντεο που εμφανίστηκε ως απόδειξη των όσων έλεγε ο Θ. Πλεύρης, στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι σε αυτό εμφανίζεται ένας αλλοδαπός να μιλά σε ακατάληπτα Αραβικά (δεν είναι σαφές αν απευθύνεται στους Εύζωνες ή σε άλλο πρόσωπο στον χώρο) φορώντας χειμερινά ρούχα (μακρυμάνικη μπλούζα ανοιχτού χρώματος, κρατώντας μάλιστα και ένα μπουφάν), με δύο αστυνομικούς ενδεδυμένους χειμερινές στολές να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι το βίντεο αυτό έχει ληφθεί κατά τη χειμερινή περίοδο και πάντως σίγουρα όχι μέσα στο κατακαλόκαιρο. Στο περιστατικό της 10ης Αυγούστου 2025 ο αλλοδαπός ο οποίος προσήχθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές «φορούσε αμάνικη καλοκαιρινή μπλούζα και οι αστυνομικοί που τον παρέλαβαν για να τον συνοδεύσουν στο ΑΤ Συντάγματος φορούσαν τις καλοκαιρινές στολές τους». Επιπλέον, ο προσαχθείς στις 10 Αυγούστου είναι ένας 23χρονος, ενώ ο άνδρας στο βίντεο είναι αρκετά μεγαλύτερος.

Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις μάλλον ο υπουργός θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τον θόρυβο που προκάλεσε.

Διαβάστε επίσης

Μεταναστευτικό: Στο στόχαστρο του Πλεύρη και οι ΜΚΟ

ΕΛΒΟ: Πολιτικές αναταράξεις για το «πέρασμα» της εταιρείας σε ισραηλινό όμιλο

ΣΥΡΙΖΑ: Πώς αποδομούν το πακέτο Μητσοτάκη για ΔΕΘ – Στην Κερατέα σήμερα ο Φάμελλος