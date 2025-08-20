ΣΥΡΙΖΑ: Πώς αποδομούν το πακέτο Μητσοτάκη για ΔΕΘ – Στην Κερατέα σήμερα ο Φάμελλος

«Ψίχουλα» βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με βάση και τα όσα γίνονται γνωστά για το πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το υπερπλεόνασμα είναι διπλάσιο του στόχου και έχει προέλθει κατά κύριο λόγο από τους έμμεσους φόρους, οπότε ό,τι σκοπεύει να μοιράσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το έχει ήδη πάρει από την άλλη τσέπη, είναι ο βασικός συλλογισμός των στελεχών της Κουμουνδούρου.

Ενδεικτικά, μιλώντας στο «Κόκκινο 105,5» ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης σημείωσε πως τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν φέτος σε σχέση με τα δύο τελευταία χρόνια: «το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 το υπερπλεόνασμα είναι σχεδόν 4,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από ΦΠΑ είναι 12,88 δισ. ευρώ, από 11,9 δισ. πέρσι και 11 δισ. το 2023. Δηλαδή αύξηση 1,88 δισ. ή αλλιώς 17% σε δύο χρόνια. Από τον ΦΠΑ θίγονται τα πιο φτωχά και τα μεσαία στρώματα, που ξοδεύουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους στα βασικά είδη κατανάλωσης».

Αντιστοίχως, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύσης Καλαματιανός σχολίασε πως «το πλεόνασμα για το επτάμηνο του 2025 ήταν πάνω από το διπλάσιο του στόχου, κάτι που μεταφράζεται σε 2,3 δισ. ευρώ παραπάνω φόρους για τους πολίτες. Βεβαία, ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει να πείσει ότι μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Δεν θα τα καταφέρει, όμως, μετά από όλες τις συνεχείς αποτυχημένες εξαγγελίες τα περασμένα χρόνια».

Εν ολίγοις, θεωρούν ότι όσα ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός επουδενί προσφέρουν ανακούφιση στους φορολογούμενους, πολλώ δε μάλλον που η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει αντί να υποχωρεί.

Χαρακτηριστική ήταν και η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη με την οποία σχολίασε δηκτικά την είδηση για την αύξηση της τιμής στο σουβλάκι. «Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3.50€ – 5€. Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής» έγραψε παραπέμποντας στις τιμές του 2019 και του 2020 (2,20 ευρώ – 2,40 και 2,50 – 2,80 αντιστοίχως).

Όχι μόνο η ακρίβεια συνεχίζει να αυξάνεται, παρατηρούν απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι ετήσιες εξαγγελίες Μητσοτάκη για την αντιμετώπισή της αποδεικνύονται κούφιες.

Σε Αν. Αττική κι Δυτική Ελλάδα ο Φάμελλος

Στο μεταξύ, σήμερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30πμ, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά στην Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας).

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά για ΕΛΒΟ: Ξεπούλημα στρατηγικών βιομηχανιών, υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας και μπίζνες Μητσοτάκη με Νετανιάχου

ΚΚΕ: Τα παζάρια για την Ουκρανία δεν γίνονται για την ειρήνη αλλά για την μοιρασιά των εδαφών

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας