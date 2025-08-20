ΕΛΒΟ: Πολιτικές αναταράξεις για το «πέρασμα» της εταιρείας σε ισραηλινό όμιλο

Τις έντονες αντιδράσεις της Νέας Αριστεράς και του Κινήματος Δημοκρατίας προκάλεσε η ανακοίνωση ότι η ΕΛΒΟ περνά πλήρως στα χέρια της ισραηλινής αμυντικής και τεχνολογικής εταιρείας SK Group.

Σημειώνεται ότι το πλειοψηφικό πακέτο της ΕΛΒΟ (από 47,6% στον καθένα) είχε πουληθεί το 2020 στην SK Group και στην επίσης ισραηλινή Plasan Sasa (εταιρεία που ειδικεύεται σε λύσεις θωράκισης), έναντι ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ, με το ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί δικαίωμα να ασκήσει «option» και να πάρει το 21%, δικαίωμα που, ωστόσο, δεν άσκησε ποτέ. Στην ουσία, χθες η SK Group απλώς εξαγόρασε το ποσοστό της Plasan και της ελληνικής επιχείρησης του Αριστείδη – Ανάργυρου Γλύνη, που διατηρούσε το 4,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι το 2023 είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από γερμανική εταιρεία που συνδεόταν με γαλλικό όμιλο κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων, ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή δεν προχώρησε, ενώ από την πώλησή της και εντεύθεν η ΕΛΒΟ είχε πολύ μικρό κύκλο εργασιών, παρά το γεγονός ότι όταν είχε πωληθεί (βρισκόταν σε καθεστώς εκκαθάρισης, αφού διάφοροι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί είχαν πέσει στο κενό) οι αγοραστές είχαν δεσμευτεί για σημαντικές επενδύσεις και αύξηση του – πολύ λίγου – προσωπικού.

Ο αντιπρόεδρος του SK Group δήλωσε ότι «η απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στα στρατηγικά μας σχέδια ανάπτυξης και εμβαθύνει τους δεσμούς μας με την Ελλάδα. Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες στις υποδομές και την κληρονομιά της ΕΛΒΟ και δεσμευόμαστε να τη μετατρέψουμε σε κορυφαίο διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών. Αυτή η επένδυση αντανακλά το μακροπρόθεσμο όραμά μας να ενισχύσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία και να επεκτείνουμε το επιχειρησιακό αποτύπωμα του Ομίλου SK στην Ευρώπη ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της χερσαίας άμυνας».

Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της Νέας Αριστεράς, η οποία με ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι «η πλήρης εξαγορά της ΕΛΒΟ από τον ισραηλινό όμιλο SK Group δεν αποτελεί “επένδυση” αλλά ένα ακόμη επεισόδιο στο ξεπούλημα κρίσιμων δημόσιων υποδομών και στρατηγικών βιομηχανιών. Η απώλεια της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ξένα χέρια υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας».

«Δεν αποτελεί όμως ένα απλό ξεπούλημα, αλλά άλλη μία πράξη συνενοχής του καθεστώτος Μητσοτάκη με την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Την ώρα της σφαγής η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να κάνει μπίζνες με την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, προσδένει τη χώρα στο άρμα του Ισραήλ, προχωρώντας σε μια εθνικά επιζήμια επιλογή που χαρίζει νευραλγικούς τομείς με όρους υποτέλειας», κατέληγε η ανακοίνωση του κόμματος.

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και το Κίνημα Δημοκρατίας, το οποίο υποστήριξε ότι «μας λένε ότι η “πλήρης εξαγορά” της ΕΛΒΟ από τον ισραηλινό όμιλο SK είναι “επένδυση”, “δέσμευση”, “καινοτομία” και “ανάπτυξη”. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για συνεργασία ούτε για συμπαραγωγή, είναι το ξεπούλημα της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ξένα συμφέροντα. Η ΕΛΒΟ δεν είναι μια απλή εταιρεία φορτηγών. Είναι ο πυρήνας της εγχώριας τεχνογνωσίας στα οχήματα ειδικού σκοπού, με κρίσιμη σημασία για την άμυνα, την πολιτική προστασία και την αυτάρκεια της χώρας. Το να περάσει πλήρως σε ξένο έλεγχο σημαίνει:

• Απώλεια στρατηγικής αυτονομίας – γιατί όποιος ελέγχει την παραγωγή, ελέγχει και τις αποφάσεις.

• Εξάρτηση σε κρίσιμες ώρες – καμία υπόσχεση “δέσμευσης” δεν εγγυάται προτεραιότητα στην Ελλάδα όταν θα υπάρχει διεθνής κρίση.

• Υπονόμευση της εγχώριας αμυντικής πολιτικής – το know-how, οι υποδομές και το μέλλον της ελληνικής άμυνας περνούν σε χέρια που δεν ελέγχονται από την ελληνική πολιτεία».

«Άλλο πράγμα είναι η στρατηγική συνεργασία με ξένες εταιρείες, όπου υπάρχει ισότιμη συμμετοχή, μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινό όφελος, κι άλλο η παράδοση “άνευ όρων” της βιομηχανικής μας καρδιάς. Για το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η εξαγορά της ΕΛΒΟ δεν είναι “ορόσημο” για την Ελλάδα, αλλά ταφόπλακα για την αμυντική της αυτάρκεια. Και η ωραιοποιημένη ρητορική περί “αναβάθμισης” και “εξαγωγών” απλώς σκεπάζει την αλήθεια: όταν ξεπουλάς την άμυνά σου, δεν αγοράζεις μέλλον – το υποθηκεύεις», σημείωσε το κόμμα.

