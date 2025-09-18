Τι σημαίνει που ο Τσίπρας ξεκινά με δυνητικό ποσοστό 20+

Άλλη μία δημοσκόπηση, η τέταρτη των τελευταίων ημερών, που επιβεβαιώνει ότι ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει αφετηριακή δεξαμενή εκεί γύρω στο 20%, ίσως και παραπάνω.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αφήσει τώρα τελευταία να διαφανεί ότι η όποια πρωτοβουλία του για νέο φορέα, θα πάει για την άνοιξη, αλλά οι εταιρείες μετρούν το σενάριο κανονικά.

Το 20+ λοιπόν δεν είναι κακό. Δεν είναι όμως και… τρελά ενθαρρυντικό για άμεσες κινήσεις.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις επί των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ο Τσίπρας έχει «δεμένο» ένα ποσοστό γύρω στο 12% ίσως και λίγο παραπάνω.

Το πόσο παραπάνω είναι το κρίσιμο στην όλη ιστορία. Τα «δυνητικά» ποσοστά που μετράνε οι εταιρείες έχουν μεγάλη επισφάλεια και ρευστότητα.

Με μία βασική εκτίμηση, ο Τσίπρας είναι εφικτό να ξεπεράσει το 15%, αλλά όχι εντελώς σίγουρο.

Πού έγκειται το κρίσιμο στοιχείο;

Αν είναι καθαρά δεύτερος αποκτά άλλη δυναμική και ελπίζει στην έκρηξη προς τα πάνω.

Αν είναι εκεί γύρω με το ΠΑΣΟΚ, τότε δύσκολα θα κάνει τη διαφορά, ίσως και να αποδειχθεί ναρκοθετημένο εξ αρχής το εγχείρημα.

Αυτός είναι και ένας σοβαρός λόγος που έχει κάνει λίγο κράττει τώρα τελευταία…

