Pulse: Οριακά κέρδη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ, διχασμένοι οι πολίτες για τα μέτρα – Μπροστά ο Τσίπρας στην κεντροαριστερά

Στις 15 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της πρώτης Νέας Δημοκρατίας, από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη 2η θέση, λόγω της νέας πτώσης της Πλεύσης Ελευθερίας που χάνει 1,5 μονάδες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, με το κυβερνών κόμμα να καταγράφει οριακά κέρδη μετά την ΔΕΘ, ωστόσο να παραμένει ακόμα μακριά από την αυτοδυναμία.

Η Νέα Δημοκρατία, λίγα 24ωρα μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, εμφανίζεται στο 29%, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 10% και ακολουθούν Ελληνίκή Λύση, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ.

Στα αξιοσημείωτα, το ποσοστό για είσοδο στη Βουλή, εκτός από τα 6 παραπάνω κόμματα, «πιάνουν» τόσο το ΜέΡΑ 25, όσο και η Φωνή Λογικής.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το κόμμα που εικάζεται ότι θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Οι δύο στους 10 ερωτηθέντες θα ψήφιζαν ή θα κοίταζαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο.

Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ίσως να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η αξιολόγηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι.

Το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και από αυτό το ποσοστό μόλις το 7% δεν θεωρεί πως χρειάζονται άλλα μέτρα, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, οι άνω των 60 συμφωνούν με τα κυβερνητικά μέτρα της ΔΕΘ σε ποσοστό 54%, οι ηλικίες από 45 ως 59 σε ποσοστό 49%, ενώ στις νεότερες ηλικίες οι θετικές κρίσεις μειώνονται. Οι ηλικίες από 30-44 σε ποσοστό 56% διαφωνούν με τα μέτρα και σε ποσοστό 44% οι 17-29 ετών.

Η παρουσία των αρχηγών στη ΔΕΘ

΄Όσον αφορά στις παρουσίες των αρχηγών των κομμάτων στη ΔΕΘ και ειδικότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, συν του Αλέξη Τσίπρα, είχε αρνητικό πρόσημο για όλους.

Στο 32% μετρήθηκαν οι θετικές αντιδράσεις για την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, στο 23% για την παρουσία Ανδρουλάκη, ενώ στο 19% οι θετικές γνώμες για την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της ΔΕΘ.

Ο καλύτερος εκφραστής της κεντροαριστεράς

Η δημοσκόπηση της Pulse έθεσε και το ερώτημα για τον καλύτερο εκφραστή της κεντροδεξιάς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία ενός φορέα, που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα από το κέντρο προς τα αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας.

Το ενδιαφέρον σκέλος είναι η λίστα με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει το προβάδισμα στην εκτίμηση του συνόλου. Στους κεντρώους υπολείπεται του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στους κεντροαριστερούς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 28% έναντι 19% του Ανδρουλάκη μεταξύ των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προηγείται με 28% έναντι 12% του Τσίπρα στον χώρο του Κέντρου. Όταν το ερώτημα τίθεται μόνον για τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετριέται στους κεντρώους ψηφοφόρους στο 31% με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 12% και στους κεντροαριστερούς με 22%, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στο 13% και τον Γιάνη Βαρουφάκη στο 10%.

Στο σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 8% εκφράζεται θετικά, άλλο ένα 12% δηλώνει «ενδιαφέρον» κι άλλο ένα 12% απαντά «ουδέτερα». «Θετικά» και «ενδιαφέρον» για ένα κόμμα Τσίπρα εκφράζεται το 76% όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ, το 14% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 29% του ΚΚΕ και το 38% της Πλεύσης Ελευθερίας. Το 58% του συνόλου πάντως δηλώνει άρνηση ή αδιαφορία, ενώ και ένα 12% λέει ότι αντιμετωπίζει «ουδέτερα» ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 14 με 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 πολιτών.