Φορολογικές δηλώσεις: Βαρύς λογαριασμός για χιλιάδες φορολογούμενους παρά την έκπτωση 4%

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η φετινή διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ωστόσο πίσω από την εικόνα των ταχύτερων επιστροφών φόρου και της έκπτωσης για εφάπαξ εξόφληση, χιλιάδες φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν ιδιαίτερα βαρύ λογαριασμό.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις φορολογούμενους που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο, με το μέσο χρεωστικό εκκαθαριστικό να φτάνει πλέον τα 1.281 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η προθεσμία για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% μέσω εφάπαξ εξόφλησης λήγει στις 15 Μαΐου, γεγονός που έχει επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό υποβολής δηλώσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περίπου 3,1 εκατ. δηλώσεις, δηλαδή σχεδόν οι μισές από το σύνολο που αναμένεται να υποβληθούν φέτος. Από αυτές, το 27,5% είναι χρεωστικές, ενώ το συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώνεται ξεπερνά ήδη το 1 δισ. ευρώ.

Παρότι το 72% των φορολογουμένων είτε δεν πληρώνει επιπλέον φόρο είτε λαμβάνει επιστροφή, η εικόνα για όσους βγαίνουν χρεωστικοί παραμένει πιεστική, ειδικά σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Η δυνατότητα έκπτωσης 4% λειτουργεί περισσότερο ως κίνητρο για όσους διαθέτουν επαρκή ρευστότητα ώστε να εξοφλήσουν ολόκληρο τον φόρο έως το τέλος Ιουλίου. Για πολλούς όμως φορολογούμενους, ιδιαίτερα μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμη και η εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση παραμένει δύσκολη επιλογή.

Μετά τις 15 Μαΐου, η έκπτωση περιορίζεται στο 3% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες υποβληθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου.

Η πραγματικότητα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων αναμένεται και φέτος να στραφεί στις οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται στα τέλη Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι λαμβάνουν επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται κοντά στα 244 ευρώ. Παράλληλα, πάνω από το ένα τρίτο των δηλώσεων είναι μηδενικές.

Η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να επιταχύνει τις επιστροφές, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται μέσα σε λίγες ημέρες για όσους δεν έχουν οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες με το Δημόσιο.

Ήδη έχουν πιστωθεί περισσότερα από 137 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι επιστροφές συμψηφίζονται αυτόματα με υφιστάμενα χρέη προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ωστόσο, η γενική εικόνα των εκκαθαριστικών δείχνει ότι η φορολογική επιβάρυνση παραμένει υψηλή για σημαντικό τμήμα της μεσαίας τάξης, ιδιαίτερα για όσους έχουν πρόσθετα εισοδήματα, τεκμήρια ή περιορισμένες εκπτώσεις φόρου.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα. Από τις περίπου 49.000 δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, σχεδόν το 75% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο να ξεπερνά τα 433 εκατ. ευρώ.

Στην πράξη, η φετινή περίοδος φορολογικών δηλώσεων εξελίσσεται σε ακόμη μία δοκιμασία αντοχών για τα νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυξημένες καθημερινές υποχρεώσεις, στεγαστικό κόστος, ακρίβεια και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Και μπορεί οι ταχύτερες επιστροφές φόρου και οι εκπτώσεις να δημιουργούν μια πιο «φιλική» εικόνα στη διαδικασία, ωστόσο για χιλιάδες φορολογούμενους ο τελικός λογαριασμός παραμένει ιδιαίτερα βαρύς.

