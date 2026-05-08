Καιρός: Περνώντας στη φάση της «καταχνιάς» και της «κουφόβρασης»

Η άνοιξη συνεχίζει το αλλοπρόσαλλο ταξίδι της, περνώντας πλέον σε μια φάση έντονης ατμοσφαιρικής θολούρας και ζέστης.

Οι εκπομπές σκόνης από τη Βόρεια Αφρική ενισχύονται σημαντικά και πλέον μεγάλες συγκεντρώσεις αιωρούνται στον αέρα που αναπνέουμε. Το «πέπλο» αυτό, σε συνδυασμό με τη γύρη και τη ρύπανση που διατηρείται χαμηλά, καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική, δημιουργώντας την κλασική αίσθηση της κουφόβρασης.

Όσο για τα αυτοκίνητά μας, φαίνεται πως ούτε αυτή είναι η κατάλληλη εβδομάδα για να πλυθούν, αφού η λάσπη θα είναι ο μόνιμος σύντροφος στις μετακινήσεις μας.

Για σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος με νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες σε όλη τη χώρα. Η συνύπαρξη των νεφών με τη σκόνη ψηλά στην ατμόσφαιρα δημιουργεί μια έντονη θολούρα στον ουρανό, ενώ λασποψιλόβροχα δεν θα λείψουν από το μεγαλύτερο μέρος της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Πιο έντονες θα είναι οι λασποβροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 4 έως 6 μποφόρ στα πελάγη μας, ενώ στο Ιόνιο τοπικά ίσως αγγίξουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, πλησιάζοντας τα φυσιολογικά επίπεδα, φτάνοντας τους 21 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τους 24 με 26 βαθμούς στη Ρόδο, τη Βοιωτία και τη Θράκη.

Στην Αττική ο ουρανός θα είναι γενικά συννεφιασμένος και αργότερα θα δούμε κάποιες λασποψίχαλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις γρήγορα θα πυκνώσουν για να δώσουν λασποβροχές, με τους ανέμους ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία γύρω στους 20 με 21 βαθμούς.

Το Σάββατο, στα κεντρικά και τα βόρεια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις πρώτες πρωινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, αν και η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς, στην Αθήνα τους 25, ενώ στη Χαλκίδα, τη Ρόδο και το Ηράκλειο θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα και το Ηράκλειο τους 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 26, ενώ στη Χαλκίδα, την Καρδίτσα και τη Ρόδο θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς.

Μια ισχυρή θερμή εισβολή βρίσκεται καθ’ οδόν και ήδη από το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα πρώτα 30άρια του έτους. Τη Δευτέρα η ζέστη θα ενταθεί με 27 βαθμούς στην Αθήνα και 30 στην Καρδίτσα και τη Χαλκίδα, ενώ η κορύφωση αναμένεται την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη η Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη τους 30, η Καρδίτσα τους 31 και η Χαλκίδα τους 32 βαθμούς. Στον ήλιο η ζέστη θα γίνει αφόρητη για τα δεδομένα του Μαΐου, αν σκεφτούμε ότι η αισθητή θερμοκρασία ανεβαίνει κατά 12 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο.

Εξοπλιστείτε λοιπόν με υπομονή μέχρι να μπει το καλοκαίρι και να σταθεροποιηθεί όλη αυτή η αλλοπρόσαλλη κατάσταση της Άνοιξης!

