search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:43
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 11:19

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

19.09.2025 11:19
loverdos_floridis_new

Μετά τις τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις (MRB, Metron Analysis) φαίνεται ότι η κυβέρνηση (όλο και πιο) δύσκολα θα ανακάμψει.

Όπερ σημαίνει ότι η μάχη εντός της ΝΔ αποκτά (ή θα αποκτήσει σύντομα) μεγάλη κρισιμότητα.

Στη μάχη αυτή, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η πασοκοποίηση της ΝΔ. Μία διαδικασία δηλαδή, που ενισχύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναντι της σκληρής δεξιάς του κόμματος.

Κάπως έτσι εξηγείται η ένταξη σε αυτή τη συγκυρία του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ: Ο Μητσοτάκης ελπίζει στη φανατική στήριξη αυτής της πτέρυγας έναντι της αμφισβήτησης, όπως και όταν αυτή γίνει ανοιχτή.

Το θέμα είναι εάν μπορεί να γίνει δουλειά για τον Μητσοτάκη με Λοβέρδο, Φλωρίδη ως εξαπτέρυγα και άλλες πρόθυμες πασοκικές δυνάμεις στο πλευρό του…

Θα φανεί!

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μόντι: Στο επίκεντρο επενδύσεις και απευθείας πτήσεις

Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν είναι γενοκτονία στη Γάζα – Αν δω τον Νετανιάχου δεν θα τον συλλάβω»

Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loverdos_kyrtsos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κύρτσος για Λοβέρδο: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή…

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

jimmy-kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel: Στιούαρτ, Μάγιερς, Κολμπέρ, Φάλον και Λέτερμαν «πετσοκόβουν» τον Τραμπ – (Video)

Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:42
loverdos_kyrtsos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κύρτσος για Λοβέρδο: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή…

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

jimmy-kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel: Στιούαρτ, Μάγιερς, Κολμπέρ, Φάλον και Λέτερμαν «πετσοκόβουν» τον Τραμπ – (Video)

1 / 3