Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

Μετά τις τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις (MRB, Metron Analysis) φαίνεται ότι η κυβέρνηση (όλο και πιο) δύσκολα θα ανακάμψει.

Όπερ σημαίνει ότι η μάχη εντός της ΝΔ αποκτά (ή θα αποκτήσει σύντομα) μεγάλη κρισιμότητα.

Στη μάχη αυτή, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η πασοκοποίηση της ΝΔ. Μία διαδικασία δηλαδή, που ενισχύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναντι της σκληρής δεξιάς του κόμματος.

Κάπως έτσι εξηγείται η ένταξη σε αυτή τη συγκυρία του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ: Ο Μητσοτάκης ελπίζει στη φανατική στήριξη αυτής της πτέρυγας έναντι της αμφισβήτησης, όπως και όταν αυτή γίνει ανοιχτή.

Το θέμα είναι εάν μπορεί να γίνει δουλειά για τον Μητσοτάκη με Λοβέρδο, Φλωρίδη ως εξαπτέρυγα και άλλες πρόθυμες πασοκικές δυνάμεις στο πλευρό του…

Θα φανεί!

