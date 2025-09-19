Κυριάκος Μητσοτάκης: Πώς επιχειρεί να κλείσει την πόρτα στους δελφίνους της ΝΔ – Ο ρόλος του Δένδια

Κάθε πιθανό σενάριο αμφισβήτησης του στην περίπτωση που η ΝΔ βρεθεί κάτω από τον πήχη των προσδοκιών στις επόμενες εκλογές επιχειρεί να κλείσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του σε όλες τις παρεμβάσεις που έχει κάνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Στην συνέντευξη του στον Αντέννα, μιλώντας για το θέμα της σταθερότητας στην χώρα, το ενέπλεξε με την παρουσία του στο τιμόνι της ΝΔ και τα σενάρια που κυκλοφορούν για πιθανή παραίτησή του προκειμένου να διευκολύνει ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες.

«Την ακούω συχνά αυτή την κουβέντα, την άκουγα και το 2023 ξέρετε, “να φύγει ο Μητσοτάκης”. Ωραία, “να φύγει ο Μητσοτάκης”, κανένα πρόβλημα. Να έρθει ποιος; Δεν πρέπει εγώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτοί που λένε “να φύγει ο Μητσοτάκης” πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν», είπε ο πρωθυπουργός .

Εξίσου σαφής ήταν και στην ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο, μετά τις εκλογές – τις οποίες προσδιόρισε και πάλι για το τέλος της κυβερνητικής θητείας, ενώ απέκλεισε εκ νέου αλλαγή του εκλογικού νόμου – να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα, τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις. Και, ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την “πολιτική κουζίνα”, στην οποία όλοι μας, και εσείς και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούν διάφορα σενάρια, Δεν νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως φαίνεται, θέλει να κλείσει κάθε συζήτηση γύρω από τα σενάρια απομάκρυνσής του, τα οποία επεξεργάζονται στελέχη του κόμματος του που βλέπουν ότι πολύ δύσκολα η ΝΔ θα έχει αυτοδυναμία.

Με δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κλείσει κάθε συζήτηση να συνεργαστεί με την ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρκετοί στο κυβερνών κόμμα συζητούν το ενδεχόμενο της αποχώρησης του πρωθυπουργού προκειμένου να ηγηθεί του κυβερνώντος κόμματος κάποιο άλλο πρόσωπο λιγότερο «τοξικό» για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μάλιστα αρκετά στελέχη βλέπουν στον πρόσωπο του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια τον κυβερνητικό εταίρο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Όσοι υποστηρίζουν αυτό το σενάριο λένε ότι ο Νίκος Δένδιας είναι ένα πρόσωπο αποδεκτό από το ΠΑΣΟΚ καθώς είναι ιδιαίτερα μετριοπαθής, ενώ έχει φροντίσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους στις αντιπαραθέσεις που έχει με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Φυσικά, ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την διαδικασία παίζουν οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν τον Νίκο Δένδια να προηγείται στις θετικές γνώμες από όλους τους εν δυνάμει δελφίνους της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός πάντως φαίνεται αποφασισμένος να μην διευκολύνει καμία διαδικασία και για αυτό φροντίζει με τον τρόπο του να βάλει τα όρια της συζήτησης που μπορεί να γίνει γύρω από αυτό το θέμα.

Διαβάστε επίσης:

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Κουτσούμπας: Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος – Καμία επανάπαυση

Βουλή: Πυρ ομαδόν στον Φλωρίδη για την απόκρυψη δικογραφιών από κατηγορούμενους – Παραλήρημα από τον υπουργό