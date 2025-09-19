Κύρτσος για Λοβέρδο: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με το… βαμβάκι σφάζει τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και προσφάτως προσχωρήσαντα στη ΝΔ, Ανδρέα Λοβέρδο ο Γιώργος Κύρτσος.
Ο πρώην ευρωβουλευτής σε ανάρτησή του σημειώνει δηκτικά την πορεία του πρώην υπουργού, γράφοντας ότι «το 2021 διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα “Για πάντα ΠΑΣΟΚ”. Το 2023 θεωρούσε την κυβέρνηση “μη μεταρρυθμιστική”. Το 2024 την θεωρούσε “κυβέρνηση των καρτέλ”. Το 2025 προσχώρησε στον μητσοτακισμό,στην πιο σκοτεινή του περίοδο δηλώνοντας ότι το κάνει,
“πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα”. Θυμήθηκα το ειρωνικό, καμμιά δουλειά δεν είναι ντροπή».
Λοβέρδος:— Γιώργος Κύρτσος (@GiorgosKyrtsos) September 17, 2025
Το 2021 διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα «Για πάντα ΠΑΣΟΚ».
Το 2023 θεωρούσε την κυβέρνηση «μη μεταρρυθμιστική».
Το 2024 την θεωρούσε «κυβέρνηση των καρτέλ»
Το 2025 προσχώρησε στον μητσοτακισμό,στην πιο σκοτεινή του περίοδο δηλώνοντας ότι το κάνει,…
Μάλιστα…
Διαβάστε επίσης
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μόντι: Στο επίκεντρο επενδύσεις και απευθείας πτήσεις
Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν είναι γενοκτονία στη Γάζα – Αν δω τον Νετανιάχου δεν θα τον συλλάβω»
Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.