Κύρτσος για Λοβέρδο: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή…

Με το… βαμβάκι σφάζει τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και προσφάτως προσχωρήσαντα στη ΝΔ, Ανδρέα Λοβέρδο ο Γιώργος Κύρτσος.

Ο πρώην ευρωβουλευτής σε ανάρτησή του σημειώνει δηκτικά την πορεία του πρώην υπουργού, γράφοντας ότι «το 2021 διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα “Για πάντα ΠΑΣΟΚ”. Το 2023 θεωρούσε την κυβέρνηση “μη μεταρρυθμιστική”. Το 2024 την θεωρούσε “κυβέρνηση των καρτέλ”. Το 2025 προσχώρησε στον μητσοτακισμό,στην πιο σκοτεινή του περίοδο δηλώνοντας ότι το κάνει,

“πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα”. Θυμήθηκα το ειρωνικό, καμμιά δουλειά δεν είναι ντροπή».

Λοβέρδος:

Το 2021 διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα «Για πάντα ΠΑΣΟΚ».

Το 2023 θεωρούσε την κυβέρνηση «μη μεταρρυθμιστική».

Το 2024 την θεωρούσε «κυβέρνηση των καρτέλ»

Το 2025 προσχώρησε στον μητσοτακισμό,στην πιο σκοτεινή του περίοδο δηλώνοντας ότι το κάνει,… — Γιώργος Κύρτσος (@GiorgosKyrtsos) September 17, 2025

Μάλιστα…

Διαβάστε επίσης

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μόντι: Στο επίκεντρο επενδύσεις και απευθείας πτήσεις

Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν είναι γενοκτονία στη Γάζα – Αν δω τον Νετανιάχου δεν θα τον συλλάβω»

Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες