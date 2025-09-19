search
19.09.2025 11:40

Κύρτσος για Λοβέρδο: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή…

19.09.2025 11:40
loverdos_kyrtsos_new

Με το… βαμβάκι σφάζει τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και προσφάτως προσχωρήσαντα στη ΝΔ, Ανδρέα Λοβέρδο ο Γιώργος Κύρτσος.

Ο πρώην ευρωβουλευτής σε ανάρτησή του σημειώνει δηκτικά την πορεία του πρώην υπουργού, γράφοντας ότι «το 2021 διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα “Για πάντα ΠΑΣΟΚ”. Το 2023 θεωρούσε την κυβέρνηση “μη μεταρρυθμιστική”. Το 2024 την θεωρούσε “κυβέρνηση των καρτέλ”. Το 2025 προσχώρησε στον μητσοτακισμό,στην πιο σκοτεινή του περίοδο δηλώνοντας ότι το κάνει,
“πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα”. Θυμήθηκα το ειρωνικό, καμμιά δουλειά δεν είναι ντροπή».

Μάλιστα…

