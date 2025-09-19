Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο οποίος συνεχίζει για 5η ημέρα την απεργία πείνας, ζητώντας δικαιοσύνη για όλα τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών και απαιτώντας άδεια εκταφής του παιδιού του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, ο κ. Ρούτσι αποκάλυψε ότι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Γιώργος Σταμάτης, του είπε ευθέως ότι έχει δει φωτογραφία του νεκρού γιου του.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Ρούτσι, ο βουλευτής της ΝΔ, τον επισκέφθηκε δύο φορές και του ζήτησε να σταματήσει την απεργία πείνας.

Ο απεργός πείνας αναρωτήθηκε «με ποιο δικαιώμα ο άνθρωπος αυτός έχει τη φωτογραφία του παιδιού μου και με ποιο δικαιώμα μου λέει τέτοιες λεπτομέρειες που εγώ δεν ήθελα ποτέ να μάθω 2,5 χρόνια μετά».

Στη συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σταμάτης, παρενέβη στην εκπομπή και διέψευσε τον κ. Ρούτσι, λέγοντας χαρακτηριστικά «πως εγώ δεν έχω δει καμία φωτογραφία, καμίας σορού».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Ρούτσι, ο οποίος επέμενε στην αρχική του καταγγελία, τονίζοντας πως γίνεται ένας βουλευτής να γνωρίσει τόσες λεπτομέρειες για τη σορό του γιου του.

