search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 15:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 15:02

Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που ερευνούν τα εγκλήματα των Τεμπών να αντιδράσουν

19.09.2025 15:02
karystianou

«Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας», σημειώνει σε νέο δελτίο Τύπου ο Σύλλογος Τέμπη 28/2/23 με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μετά την επίμονη άρνηση του Ανακριτή για εκταφή του γιου του.

Η Μαρία Καρυστιανού σε νέα ανάρτησή της απευθύνει κάλεσμα σε «όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και την EPPO που ήδη ερευνά τα σε βάρος της ΕΕ εγκλήματα της υπόθεσης των Τεμπών, να αντιδράσουν άμεσα για τις εκκρεμότητες της υπόθεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου.»

Όπως τονίζει «η κατάσταση να έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πανο Ρούτσι, με προβλήματα υγείας να κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Ο Σύλλογος Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών της 28.02.3023 με το παρόν δελτίο ενημερώνει ότι εκκρεμεί στην PETI αναφορά του από το 2024 για την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου.

Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πανο Ρούτσι, με προβλήματα υγείας να κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA.

Επισυνάπτω το τελευταίο κατεπείγον Υπόμνημα που υποβάλλαμε στη PETI και καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και την EPPO που ήδη ερευνά τα σε βάρος της ΕΕ εγκλήματα της υπόθεσης των Τεμπών, να αντιδράσουν άμεσα, ώστε η Ευρώπη να αποδείξει ότι είναι αληθής θεματοφύλακας του Κράτους Δικαίου. Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23».

Διαβάστε επίσης:

Νεκρή μητέρα τεσσάρων παιδιών στο Αγρίνιο – Ατύχημα για το ασθενοφόρο που πήγαινε να την παραλάβει

Παναγιώτης Δημητράς: Διώξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος – «Εκστρατεία σπίλωσης» λέει ο ίδιος

Κοζάνη: Δύο τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε μάντρα – Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο ένας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

gaza-4834
ΚΟΣΜΟΣ

«Άνευ προηγουμένου βία» ετοιμάζει το Ισραήλ: Νέα εντολή εκκένωσης στους Παλαιστίνιους ενώ τους εγκλωβίζει και τους σφάζει στη Γάζα

gallia-diamartiria-new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Ευρώπη μετατρέπεται σε ακυβέρνητη ήπειρο – Πολιτική αστάθεια, κρίσεις και μεταναστευτικό δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα

πρόβατα
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα για την ευλογία των αιγοπροβάτων: 153 κτηνίατροι μεταβαίνουν στη Λάρισα

ploio_milos_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στο λιμάνι της Μήλου – «Ντροπή σας, τι θα κάνουμε;» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 15:49
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

gaza-4834
ΚΟΣΜΟΣ

«Άνευ προηγουμένου βία» ετοιμάζει το Ισραήλ: Νέα εντολή εκκένωσης στους Παλαιστίνιους ενώ τους εγκλωβίζει και τους σφάζει στη Γάζα

gallia-diamartiria-new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Ευρώπη μετατρέπεται σε ακυβέρνητη ήπειρο – Πολιτική αστάθεια, κρίσεις και μεταναστευτικό δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα

1 / 3