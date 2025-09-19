search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 15:54
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

19.09.2025 14:41

Νεκρή μητέρα τεσσάρων παιδιών στο Αγρίνιο – Ατύχημα για το ασθενοφόρο που πήγαινε να την παραλάβει

19.09.2025 14:41
ekav_asthenoforo
φωτογραφία αρχείου

Θρήνος ατην Κυπάρισσο του Δήμου Αγρινίου, για τον θάνατο μιας 50χρονης γυναίκας.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία το πρωί της Παρασκευής.

Η γυναίκα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, ένιωσε έντονη δυσφορία με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. Έγινε αντιληπτή από γείτονες και συγγενείς, που έσπευσαν να τις δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο βγήκε εκτός δρόμου. Ωστόσο, το πλήρωμα κατόρθωσε να φτάσει στην 50χρονη με διερχόμενο ΙΧ, έχοντας μαζί του απινιδωτή και ιατρικό εξοπλισμό.

Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν ωστόσο η άτυχη γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Στη συνέχεια με άλλο ασθενοφόρο η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 50χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο χωριό, μέλος πολυμελούς οικογένειας, μητέρα τεσσάρων παιδιών και γιαγιά.

