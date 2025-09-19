Νεκρή μητέρα τεσσάρων παιδιών στο Αγρίνιο – Ατύχημα για το ασθενοφόρο που πήγαινε να την παραλάβει

Θρήνος ατην Κυπάρισσο του Δήμου Αγρινίου, για τον θάνατο μιας 50χρονης γυναίκας.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία το πρωί της Παρασκευής.

Η γυναίκα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, ένιωσε έντονη δυσφορία με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. Έγινε αντιληπτή από γείτονες και συγγενείς, που έσπευσαν να τις δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο βγήκε εκτός δρόμου. Ωστόσο, το πλήρωμα κατόρθωσε να φτάσει στην 50χρονη με διερχόμενο ΙΧ, έχοντας μαζί του απινιδωτή και ιατρικό εξοπλισμό.

Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν ωστόσο η άτυχη γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Στη συνέχεια με άλλο ασθενοφόρο η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 50χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο χωριό, μέλος πολυμελούς οικογένειας, μητέρα τεσσάρων παιδιών και γιαγιά.

Διαβάστε επίσης:

Παναγιώτης Δημητράς: Διώξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος – «Εκστρατεία σπίλωσης» λέει ο ίδιος

Κοζάνη: Δύο τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε μάντρα – Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο ένας

Χειροπέδες σε 47χρονο στη Θεσσαλονίκη: Είχε 14 σκυλιά, δεμένα με αλυσίδα στην αποθήκη του