Κοζάνη: Δύο τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε μάντρα – Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο ένας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στη Κοζάνη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα.
Η έκρηξη φαίνεται πως προκλήθηκε από φιάλη οξυγόνου σε μάντρα με οικοδομικά υλικά στο Τσοτύλι Κοζάνης.
Και οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.
Ο ένας από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, ακρωτηριάστηκε στο χέρι και στο πόδι και είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Διαβάστε επίσης
Χειροπέδες σε 47χρονο στη Θεσσαλονίκη: Είχε 14 σκυλιά, δεμένα με αλυσίδα στην αποθήκη του
Χανιά: Νέα επεισόδια στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά – Δύο τραυματίες
Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.