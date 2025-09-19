Κοζάνη: Δύο τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε μάντρα – Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο ένας

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στη Κοζάνη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα.

Η έκρηξη φαίνεται πως προκλήθηκε από φιάλη οξυγόνου σε μάντρα με οικοδομικά υλικά στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Και οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο ένας από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, ακρωτηριάστηκε στο χέρι και στο πόδι και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

